Коронавирус в Турции, последние новости на 5 июня 2020: общее число заболевших достигло 167 тысяч

Последние новости о коронавирусе в Турции на 5 июня 2020 года таковы: число случаев заболевания достигло 167 410, 4 630 человек скончались, 131 778 человек - вылечились.

В стране уже открылись детские сады, музеи, библиотеки, ТЦ, заведения общепита, спа-салоны и парикмахерские. Кроме того, местные жители снова могут отдыхать на пляжах. Их будут в разы чаще убирать, а шезлонги – дезинфицировать. Еще одно доказательство того, что COVID-19 отступает - в Стамбуле открылся знаменитый на весь мир рынок Гранд Базар.

Отельеры вовсю готовятся к туристическому сезону. Дел немало – нужно полностью подготовить отели и гостиницы к приезду гостей, тем более, что меры безопасности в этом году приняты другие. Так, на дорожки на территориях, в коридорах и фойе должна быть нанесена разметка, обозначающая социальную дистанцию. Кроме того, на территории отелей владельцам необходимо оборудовать изолятор, куда поместят тех гостей в случае, если у них поднимется температура.

Турция ждет гостей почти со всего мира. Разве что жителям тех стран, где ситуация с вирусом еще не стабилизировалась, придется подождать.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе на 5 июня 2020 года, специалисты Турции страны совместно со специалистами из России будут вместе создавать вакцину и лекарство от COVID-19.