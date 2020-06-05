2020-06-05T11:11:15+03:00
Экономика

Природу защитят современные технологии, а не старые нормативы

Эффективность экологических программ сдерживается несовершенством природоохранного законодательства
Антон БАЛУЕВ
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Бизнес с неизменным постоянством заявляет о том, как он борется за повышение экологичности своих производств. Забота об окружающей среде вознесена в приоритет, но, как можно увидеть по новостям последних дней, случаются события обратного свойства. Коварное стечение обстоятельств – и тысячи тонн нефтепродуктов оказались в северных реках. Как и почему произошла эта экологическая катастрофа местного масштаба, еще предстоит выяснить. Вопрос в другом: можно ли было вообще исключить ее вероятность?

Казалось бы, да: уже давно действующий закон содержит ответ. В частности, Водный кодекс запрещает размещать потенциально опасные и вредные объекты в водоохранной зоне. Все так и было, но реки-то оказались загажены… Выходит, выполнение старых нормативов не гарантирует, что экологическая катастрофа не может произойти, а даже в некоторой степени способствует возникновению таких рисков.

Например, запрет в Водном кодексе размещать склады в водоохранной зоне вынуждает бизнес производить погрузку напрямую из вагонов с применением допотопных методов, которые только увеличивают риск причинения вреда экологии. То есть, тут надо не слепо следовать инструкциям, а внедрять современные технологии и методы эффективного прогнозирования и предупреждения аварийных ситуаций, перенимать зарубежный опыт. И государство это должно поощрять, а не занимать позицию непоколебимого природоохранителя.

О том, что подходы к решению экологических проблем надо адаптировать под современные условия, как раз и шла речь на состоявшемся в среду по инициативе Российского Союза промышленников и предпринимателей онлайн-форуме.

Так, по словам директора Центра экологической промышленной политики Дмитрия Скобелева, «наибольший природоохранный эффект дают мероприятия по совершенствованию промышленных технологий». А это во многом предполагает модернизацию и реконструкцию устаревших сооружений. Но зачастую они находятся в буквальном смысле в «запретной зоне».

Как охарактеризовал суть инициатив первый заместитель председателя Комитета РСПП по экологии и природопользованию, генеральный директор ЕвроХима Игорь Нечаев, «наша работа построена по принципу «упреждай», а не «ликвидируй последствия». Он подчеркнул, что необходимо максимально широкое участие экспертов от бизнеса в деятельности всех рабочих органов законодательной и исполнительной власти. Только в такой синергии мы построим эффективное и современное экологическое законодательство».

Насущные поправки, снимающие ограничения на строительство и реконструкцию устаревших сооружений, уже давно находятся на рассмотрении у депутатов - в феврале 2020 года они включены в список приоритетных законопроектов. И Комитет по экологии и природопользованию РСПП не раз обращался в Госдуму с просьбой ускорить их принятие. Однако до настоящего момента вынесение законопроекта на пленарные заседания Госдумы все откладывается и откладывается без какой-либо аргументации.

А ведь эта тема сейчас как никогда актуальна: после завершения эпидемии коронавируса, принятые поправки стимулировали бы оживление портовой экономики, масштабное строительство и, как следствие, способствовали бы созданию рабочих мест.

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