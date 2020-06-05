2020-06-05T10:39:46+03:00
Происшествия

Пьяный автослесарь угнал автобус и устроил ДТП в Москве

Мужчина решил покататься по столице
Иван РУНЕВ
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В настоящее время проводится проверка по факту случившегосяВ настоящее время проводится проверка по факту случившегосяФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Курьезный случай произошел на Калужском шоссе. Сотрудники полиции заметили на дороге автобус марки «Ивеко», который столкнулся с другим автомобилем. Подъехав ближе к месту ДТП и уточнив нужна ли какая-то помощь, полицейские узнали, что водитель автобуса - никакой не водитель, а сам автобус - в угоне. Приехавшие на место представители транспортной компании, которой принадлежит пассажирский автобус опознали в угонщике 25-летнего Сергея В.* - автослесаря, который несколькими часами ранее занимался обслуживанием транспортного средства.

«Был задержан 25-летний Сергей В.*, устроивший ДТП на Калужском шоссе. В ходе разбирательства было установлено, что Сергей выпил на рабочем месте, алкоголь вскружил ему голову и мужчина решил угнать автобус и покататься на нем по Москве. План почти осуществился, однако в один момент с управлением Сергей не справился и устроил ДТП», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В настоящее время проводится проверка по факту случившегося. Оперативникам предстоит установить все детали инцидента. К счастью, во время пьяного ДТП, устроенного автослесарем на автобусе, никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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