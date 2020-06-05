В Токио отключили олимпийские часы

«Мы не можем себе позволить провести настолько масштабное мероприятие в это время, так как по-прежнему сохраняется риск распространения коронавируса», - говорит один членов оргкомитета.

Японцы долгое время не хотели переносить Олимпиаду, но, когда пандемия прибрела угрожающий масштаб, организаторы все же вынуждены были свернуть подготовку к Играм. А ведь Япония уже вложила в ее проведение более 12 млрд долларов и теперь терпит большие убытки.

Чтобы минимизировать новые расходы, организаторы даже не стали менять название Олимпиады Токио-2020, чтобы не переделывать многочисленные рекламные плакаты, инсталляция, баннеры, сувенирную продукцию…

Но, главное, что теперь японцы не уверены, что Игры удастся провести и в следующем году. Президент МОК Томас Бах не так давно заявил, что проведение столь масштабных соревнований, где пересекаются спортсмены и болельщики со всех стран мира, во многом будет зависеть от появления вакцины от коронавируса. И если токийскую Олимпиаду не удастся провести в 2021 году, то ее и вовсе придется отменить. Ведь в 2022 году в Пекине пройдут зимние Игры, и проводить две Олимпиады в одном регионе с разницей в пять месяцев не имеет смысл.

Японцы и МОК сейчас рассматривают варианты сокращенного проведения Игр в 2021 году, но специалисты сходятся на том, что секвестировать программу очень сложно, а проводить Олимпиаду без зрителей и вовсе бессмысленно.

Так что отключение часов обратного отсчета времени еще один звоночек о том, что одни летние Олимпийские игры придется пропустить.

КСТАТИ

Президент МОК Томас БАХ: Проведение Олимпиады в Токио в 2021 году зависит от появления вакцины

Глава олимпийского движения признал, что если летние Игры не удастся провести в следующем году, то их придется вообще отменить (подробности)