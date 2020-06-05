2020-06-05T12:47:45+03:00
Умные вещи

43% россиян испытывают негативные эмоции при просмотре чужих фотографий с прошлых путешествий

Несмотря на пандемию, пользователи продолжают активно делиться фото и видео из туристических мест
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Опрос проводился в мае 2020 года среди 1068 российских пользователей ОКОпрос проводился в мае 2020 года среди 1068 российских пользователей ОКФото: ТАСС
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Социальная сеть Одноклассники совместно с компанией ResearchMe, партнером Mail.ru Group, провела исследование* о том, какие эмоции сейчас испытывают россияне, когда речь в соцсетях заходит о путешествиях.

Несмотря на пандемию, пользователи продолжают активно делиться фото и видео из туристических мест — в своей ленте их встречает каждый второй. Об этом рассказали 49% опрошенных и поделились своими чувствами, которые возникают во время просмотра публикаций друзей или тревел-блогеров.

. Фото: Одноклассники

.Фото: Одноклассники

Больше половины респондентов испытывают положительные эмоции при виде фотографий и видео с прошлых отпусков и поездок друзей: воодушевление — 22%, радость — 19%, восхищение — 16%. Однако 20% людей признались, что им тоскливо при просмотре чужих фотографий из путешествий, 15% упомянули про раздражение и 8% — про зависть. Особенно страдают от негативных эмоций женщины: 24% женщин против 15% мужчин сказали про тоску и 10% женщин против 5% мужчин — про зависть.

. Фото: Одноклассники

.Фото: Одноклассники

Большинство (69%) опрошенных ответили, что не изменили частоту просмотра своих фото из путешествий в этом году, 15% стали чаще пересматривать кадры из прошлых отпусков, 16% — реже. При этом чуть больше трети (37%) респондентов во время самоизоляции делились своими фото или видео из прошлых путешествий в соцсетях. Интересно, что мужчины в 1,3 раза чаще женщин делали посты с воспоминаниями из прошлогодних и более ранних поездок.

По результатам исследования также выяснилось, что среди пользователей, которые собирались летом в отпуск за границу, 60% опрошенных пользователей изначально не планировали ехать отдыхать летом за границу. Среди тех, кто планировал и оплатил заранее отдых, 22,5% пока решили подождать — вдруг ситуация изменится, но 77,5 % все же отменили свою поездку.

. Фото: Одноклассники

.Фото: Одноклассники

Более половины (52%) респондентов считают, что отдохнуть этим летом можно будет только в регионе проживания: дома или на даче. Остальные опрошенные проголосовали за то, что появится возможность уехать на российский (42%) или зарубежный (10%) курорт. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.

Ранее Одноклассники также провели исследование и выяснили, что в период самоизоляции люди проводят в соцсети существенно больше времени и 42% россиян готовы отказаться от отмечания праздников.

*Опрос проводился в мае 2020 года среди 1068 российских пользователей ОК, выборка релевантна всей аудитории соцсети в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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