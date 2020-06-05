2020-06-09T02:03:47+03:00
Общество

В Москве вновь устроят дезинфекцию всех дорог, тротуаров и дворов

Порядок наведут с помощью спецтехники и вручную
Светлана ВОЛКОВА
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Главная цель таких тотальных дезинфекций - профилактика распространения коронавирусной инфекцииГлавная цель таких тотальных дезинфекций - профилактика распространения коронавирусной инфекцииФото: Михаил ФРОЛОВ
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Завтра, в субботу, 6 июня, Москву в очередной раз помоют от коронавируса. Масштабная дезинфекция всех дорог и общественных пространств станет одиннадцатой с конца марта.

«Главная цель таких тотальных дезинфекций - профилактика распространения коронавирусной инфекции, - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - Мы будем проводить их и впредь, столько, сколько потребуется, все для этого у города имеется».

Напомним, ранее на этой неделе столичные власти решили продлить дезинфекцию города на месяц. Завтра дороги, тротуары и дворы будут чистить около 70 тысяч специалистов Комплекса городского хозяйства. На улицу выйдут более 4,5 тысяч поливомоечных машин и порядка 10 тысяч различных распылителей.

Спецрастворами обработают более 300 миллионов квадратных метров различных площадей. Это все асфальтобетонные и плиточные покрытия всех дорог, тротуаров, парковок, дворов и межквартальных проездов. В порядок также приведут подходы к поликлиникам и больницам,

площадки перед входом в метро и павильоны станций, транспортно-пересадочные узлы и остановки общественного транспорта, подземные и надземные пешеходные переходы.

Там, где не пройдёт техника, уборку вручную проведут комплексные бригады. Все сотрудники, занятые дезинфекцией, получают защитную одежду, резиновую обувь и перчатки, очки и респираторы.

«В столице применяются дезинфицирующие препараты, рекомендованные Роспотребнадзором. Они совершенно безопасны для людей и животных», - отметил Петр Бирюков.

МЧС провело полную дезинфекцию Киевского вокзала в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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