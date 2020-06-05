Юбилей «Шоу Ларри Кинга»: Познер считает ведущего дутой фигурой, а Марлон Брандо его целовал

Сын минской эмигрантки Лоуренс Харви Зейгер под псевдонимом Ларри Кинг вышел в эфир CNN 5 июня 1985 года и продолжал это делать до 2010 года пять раз в неделю.

За долгие годы работы ток-шоу Larry King Live на CNN ведущему программы дали интервью все президенты США, начиная с Ричарда Никсона. Более 40 000 бесед (и как итог — место в Книге Рекордов Гиннеса). Неповторимый стиль Ларри копировали ведущие всей планеты, включая Влада Листьева.

Сын минской эмигрантки Лоуренс Харви Зейгер под псевдонимом Ларри Кинг вышел в эфир CNN 5 июня 1985 годаФото: EAST NEWS

В гости к Кингу приходили Марлон Брандо, Фрэнк Синатра, Владимир Путин, Михаил Барышников и почти все голливудские звезды, а еще убийцы, порнозвезды и спортсмены. Да, чаще всего они делали это, когда надо было что-то «продавать»: книгу, альбом или предвыборную агитацию. Ну, и что? К Ивану Урганту приходят по тем же самым причинам, так уж повелось. Главное ведь — живой разговор. «КП» вспоминает самые яркие моменты программы, вошедшей в историю.

Стиль для Листьева

Первым подражателем Ларри Кинга в России стал Влад Листьев. Как бы ни отбивались коллеги телеведущего, придумывая все более изощренные причины (якобы это за минуту до эфира кто-то подсказал, все произошло спонтанно) именно такого лука Листьева — рубашка, галстук, подтяжки, очки, кружка на столе — вполне очевидно, откуда ветер дует. Ларри одним из первых сделал шаг навстречу зрителю: простому американцу, который хочет после работы послушать разговор по душам — и отказался от официоза, накинув беспечные подтяжки. И народ поверил. Листьев пошел таким же путем. Он заговорил с публикой Новой России на простом и человеческом языке. А еще в подтяжках.

Первым подражателем Ларри Кинга в России стал Влад Листьев.Фото: EAST NEWS

Поцелуй Брандо

Поцелуй Брандо и Ларри Кинга.

В череде звездных гостей Кинга особняком стоит монумент Марлона Брандо. Ларри пришел в гости домой к легенде в 1994 году, воспользовавшись лазейкой в контракте актера. Тогда Брандо выпустил книгу «Песни, которым меня научила мама», и по договору обязан был дать хотя бы одно интервью в рамках продвижения произведения. Кинг стал тем единственным интервьюером. Актер согласился, потому что считал Ларри прямым и искренним. Брандо попросил ведущего отобедать с ним, перед тем, как начнут работать камеры. И в кадре видно, что это был важный момент — «Крестный отец» был сыт, спокоен, раскован и даже забрался с босыми ногами на диван. А потом они спели и Брандо, вальяжно похлопав Ларри по щеке, поцеловал его. В губы. Позже в интервью Кинг признавался, что не может перестать думать об этом странном поступке.

За долгие годы работы ток-шоу Larry King Live на CNN ведущему программы дали интервью все президенты США. Стоп-кадр из интервью с Биллом Клинтоном.Фото: www.youtube.com

Признание Фрэнка Синатры

Выпуск 1988 года Кинг считает одним из любимых, ведь к нему пришел сам Фрэнк Синатра. Да, певцу было 73. Да, он пиарил вице-президента Джорджа Буша-старшего. Но все же это был великий Синатра. Помимо пустопорожних разговоров о политике, певец не постеснялся признаться, что трясется перед выходом на сцену до сих пор. «Клянусь душой моей матери, - сказал Синатра, - Первые четыре или пять секунд я дрожу каждый раз, когда делаю шаг, и выхожу из-за кулис на сцену». Ларри был на последнем выступлении Синатры в феврале 1995 года в Палм-Спрингс за три года до его смерти.

Великий русский танцор пришел в эфир к Ларри Кингу по случаю выхода фотобиографии «Барышников в черно-белом цвете».

Пируэты Барышникова

Великий русский танцор пришел в эфир к Ларри Кингу по случаю выхода фотобиографии «Барышников в черно-белом цвете». Звезда русского балета рассказал о предательстве и гибели близких людей, отсутствии ностальгии по родине, «кровавом совке», канадском адвокате, который помог переехать в гостеприимную Америку. Возвращаться в Россию и общаться с российской прессой у Барышникова, как он признался, не возникало.

Перспективы Путина

8 сентября 2000 года в гости к Ларри Кингу пришел новоиспеченный президент России, 48-летний Владимир Путин. Он прилетел в Нью-Йорк на «Саммит тысячелетия». Ведущий начал в лоб — с вопроса о трагедии на затонувшей подводной лодке «Курск». Ответ российского президента был довольно развернутым и подробным, но широкое распространение получила лишь фраза «Она утонула». Кинг обсуждал с Путиным почти все: состояние Вооруженных сил России, предвыборную гонку в Америке, работу разведки и КГБ, атомную бомбу, свободу СМИ и войну в Чечне. После этой беседы Кинг признавался, что Владимир Путин запросто мог бы построить политическую карьеру в США.

8 сентября 2000 года в гости к Ларри Кингу пришел новоиспеченный президент России, 48-летний Владимир Путин. Фото: Сергей Величкин, Владимир Родионов/ТАСС

- Да, мне очень понравился Путин, - отмечал Ларри. - Он мог бы стать очень успешным американским политиком, потому что, как однажды выразился Джордж Буш, «ему можно доверять». Я надеюсь, что это так. Мне просто было очень приятно находиться в его компании. Он очень современный.

Интервью Владимира Путина Ларри Кингу в Нью Йорке.

Оценка от Познера

Еще один журналист, программу которого не без оснований сравнивают с «Шоу Ларри Кинга», — Владимир Познер. И хотя американо-русский ведущий, как он уверяет, «пару раз подменял» Кинга, прекрасно знаком с его работами и не понаслышке осведомлен об авторитете ведущего в США, Владимир Владимирович довольно снисходительно относится ко вкладу Ларри в развитие ТВ. В интервью он подчеркивал, что его вопросы, в отличие от вопросов Кинга, по-настоящему острые. Кроме того, Познер отказывал американскому коллеге в человеческом обаянии. Да и в целом считает его мыльным пузырем.

- Ларри Кинг — абсолютно дутая личность, - говорил в интервью Дмитрию Гордону ведущий. - Почему к нему все ходят? Потому что он не задает ни одного неприятного вопроса. Это факт!

В 2010 году Ларри Кинг провел последний эфир авторского шоу. «Я хочу поблагодарить всех, кто связан с этой программой, всех, кто работал за кулисами, — сказал он на прощание. — Когда я начинал вести программу, я не думал, что это продлится так долго. Я знал, что этот день наступит. Мне трудно это говорить. Но эти слова нелегко произнести»