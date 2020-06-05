Что мешает работать в офисе: холод, частые собрания и уровень СО2

Изоляционные меры ослабевают, офисы возобновляют свою работу и постепенно заполняются служащими. А вместе с тем возвращается старая проблема – как сделать так, чтобы рабочий день проходил эффективно? Чтобы сохранялась концентрация, и не нужно было переписывать на завтра те дела, которые почему-то не успел сделать сегодня, ужасаясь, сколько времени пропало неизвестно куда.

Чтобы разобраться, что нас отвлекает на рабочих местах, исследовательская группа RMIT подключила Искусственный интеллект (ИИ) к наблюдению за офисными служащими. В одной из фирм они установили специальные датчики шума, измерения углекислого газа, температуры, влажности и давлении воздуха и даже изучили электромагнитные поля. Одновременно подключили психологов и постоянно проводили опросы работников фирмы. И в конце концов получили список причин, из-за которых офисных служащие теряют концентрацию, отвлекаются от своих обязанностей и разбазаривают время.

Температура воздуха не ниже 22,5 градусов

Этот показатель оказался ключевым в офисах. Искусственный интеллект вычислил оптимальную температуру воздуха в помещении – 22,5 градусов. Когда лето входит в свои права, велик соблазн врубить кондей на полную мощность. Вряд ли машина отслеживала «кондиционерные войны» которые то и дело вспыхивают в офисах, и где главный трофей - пульт от управления сплит-системой – постоянно переходит из рук сторонников холодного воздуха к противникам кондиционирования, а потом штурмом возвращается обратно. Зато ИИ вычислил закономерность – если температура опускалась ниже 22,5 градусов, эффективность работы падала.

Не больше пяти собраний в день

Еще один фактор снижения концентрации и эффективности – количество собраний и встреч. ИИ показал, что максимум, что способен выдержать организм служащего – это пять собраний или переговоров за рабочий день. Если их становится больше, то человек – уже не офисный боец. Проблему, впрочем, можно решить за счет выездных встреч вне офиса. Их работники воспринимают как отвлечение от приевшейся обстановки, и концентрация на них растет.

Подбор рабочего места

В офисах, как правило, складывается своя «иерархия рабочих мест»: стол у окна часто считается более престижным, или, например, рейтинг важности того или иного сотрудника считывается в зависимости от того, на каком расстоянии он сидит от начальника. ИИ интеллект бездушно рушит эти стереотипы. Согласно результатам исследований, концентрация внимания очень зависит от того, где расположено рабочее место служащего. Но предпочтения у всех настолько разные, что здесь нужен индивидуальный подход. Так что, возможно, своего заместителя нужно наоборот отсадить от себя подальше – так его работа станет эффективнее.

Уровень СО2

Здесь ничего нового ИИ не сказал. Духота – один из главных врагов вашего офиса. Есть множество научных исследований, как уровень углекислого газа влияет на умственные способности и концентрацию. Но результаты исследования еще раз напомнили, как важно следить за «плотностью населения» в вашем офисе, не допускать его переполненности, а также проветривать помещения или устанавливать в них специальные агрегаты для снижения уровня СО2.

КСТАТИ

Ученые: к концу XXI века люди станут на 25 процентов тупее

Все дело в углекислом газе – его избыток мешает принимать решения и планировать (подробности)