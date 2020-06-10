Леонид Репин: В «Комсомолке» я опубликовал 2 500 материалов. И это ещё не все

Леонид Репин – журналист-писатель-путешественник уникальный. Лауреат восьми премий Союза журналистов СССР и России, премии имени Владимира Гиляровского, Почетного знака «Честь. Достоинство. Профессионализм» Союза журналистов России, заслуженный работник культуры РФ.

Первая заметка Леонида Репина в «Комсомольскую правду».

А началось все с того, что ровно 60 лет назад образцовый студент Московского инженерно-строительного института им. Куйбышева взял да написал заметку в «Комсомольскую правду».

И ее напечатали под традиционным для тех лет заголовком «Старый друг строителя».

Но речь в ней шла вовсе не о человеке, а о …дереве, традиционном строительном материале и о новых технологиях работы с ним.

Вот с этой заметки и можно, наверное, начинать послужной список старейшины журналистского цеха «Комсомолки» Леонида Репина.

Кстати, в свои 83 года Леонид Борисович - в блестящей творческой форме, не проходит недели, чтобы он не радовал своих поклонников новыми интересными публикациями в «Комсомольской правде».

И все же Мэтр нашёл в своём плотном графике немного времени - для того, чтобы я смог задать ему несколько вопросов...

- Лень, привет! А скажи, пожалуйста, почему вдруг ты решил 60 лет назад написать именно в «Комсомолку»?

- Вот я тебе рассказываю. В 1960 году, весной, в многотиражки московских технических вузов пришло письмо из «Комсомольской правды», в котором заведующий отделом науки газеты Михаил Васильевич Хвастунов приглашал ребят-студентов прийти в определенный день в редакцию, если они хотят сотрудничать с «Комсомолкой». Попробовать свои силы в журналистике. Это понятно?

- Да, понятно.

- Тогда в каждом институте была многотиражная газета, у нас в МИСИ она называлась «За строительные кадры!» Я с этой газетой сотрудничал, писал фельетоны, о спорте писал и был художником-карикатуристом.

Аэростат ВР-75 "Комсомольская правда", Леонид Репин - слева, 1968 год. Фото: Олег Сизов/ТАСС

Я думаю: схожу и в «Комсомолку», посмотрим, может, чего получится.

На первой встрече в редакции (а она тогда располагалась на улице « Правды») желающих было много. Потом большинство «кандидатов в журналисты» отсеялись - в итоге остались единицы... В том числе и я.

А «Комсомолке» тогда нужны были свежие люди, свежие мысли о том, что делается в мире науки и техники. Понимаешь?

- Ну, да.

- Вот. А в отделе науки в то время уже работал знаменитейшие журналисты. Ярослав Голованов – кто не зачитывался тогда его блестящими материалами о космосе и космонавтах! А еще - будущий знаменитый писатель-фантаст Дмитрий Биленкин.

- А как получилось, что твою заметку напечатали?

- А не только мою. Для пробы Хвастунов многим дал задание.

- И его выполнил один Репин.

- Да ты слушай! В нашей многотиражке работали сильные журналисты. Из них много известных имен вышло: Владимир Губарев, Семен Резник, Андрей Ивахнов. Предложили: делаем полосу в «Комсомольскую правду» о строительстве в Советском Союзе, какие есть новые проекты, что интересного строится.

- А, вот как!

- И мы эту полосу сделали. И вот там среди прочих была и моя заметка. Вот только после этого я так потихонечку, потихонечку начал печататься. И к тому времени, когда получил диплом инженера-строителя, уже понимал, что инженером-то я и не буду. Хотя у меня в Москве есть три дома, построенных с моей помощью. Эти дома я строил на преддипломной практике, два месяца. Школу-интернат и два жилых корпуса интерната. Я трудился мастером на стройке.

- И все-таки променял мастерок на перо.

- Удивительное дело, единственный случай, наверное, в мировой практике: меня, новоиспеченного инженера, распределили в газету - в отдел науки и техники. Я попал в струю: вышло постановление партии и правительства об укреплении центральных газет молодыми научно-техническими кадрами. И на волне этого постановления меня позвали в «Комсомолку». Но распределили - в «Пионерскую правду»! Представляешь? А просто в «Комсомолке» в тот момент свободной штатной должности не было.

- Сколько тебе лет тогда было, Лень?

- 23 года. Ну, я в «Пионерке» надолго не задержался. В 1964 году перебрался в «Комсомолку», где тружусь и по сей день.

- Интересно, ты не считал, сколько заметок написал за это время?

- К марту этого, 2020 года, я напечатал 2500 материалов. Не заметок, а материалов: мелкие заметки не считаются. Только материалы. 2500!

- Примерно или точно считаешь?

- Абсолютно точно. Веду свой архив, досье полное. Собираю вырезки. Записываю дату, названия. Любой из этих 2500 материалов за одну минуту могу предъявить в оригинале.

- Ой, какой молодец!

- Все это у меня дома в идеальном порядке.

- По идее, ты должен был бы быть журналистом-знатоком строительства, а ты стал главным «комсомольским» путешественником.

- Ну, была детская мечта – ходить по миру, увидеть как можно больше. Бредил Робинзоном Крузо и «Островом сокровищ». Конечно, никаких сокровищ я не рассчитывал найти, а вот увидеть страны всякие, острова, о которых читал в детстве, - вот это, конечно, мощный мотиватор, благодаря которому я и просился в разные экспедиции.

- И... оказался на необитаемом острове в Тихом океане!

-,Да... Результатом этого эксперимента стала серия интереснейших публикаций, затем сложившихся в увлекательную книжку о том, как выживать нынешним «робинзонам».

10 июня 1960 г. (60 лет назад!) Легенда 6-го Этажа напечатал в «КП» свою первую заметкуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

НАША СПРАВКА

Вообще Леонид Репин участвовал в 30 с лишним экспедициях. Самые известные – эксперименты на выживание. Мужественный журналист «Комсомолки» боролся за жизнь не только на необитаемом острове в Тихом океане (1974 г.), но и в сибирской тайге (1977 г.) и на Дальнем Востоке (1989).

- Лень, тяжело было?

- Ну, да, все это было безумно трудно, но столь же безумно интересно!

- А вот скажи, сколько у тебя издано книг?

- На сегодняшний день - 36! общим тиражом 2 миллиона экземпляров.

И в них – не только о личных впечатлениях от экспедиций, а огромное количество очерков о потрясающих людях – путешественниках, мореплавателях, экспериментаторах, людях рискованных профессий.. И художественная проза тоже.

- А я еще вспоминаю, как о тебе говорил наша легенда Василий Михайлович Песков...

- Это был экспромт. Захожу в кабинет, а там Вася Песков. «О, - восклицает, - пришел Леня Репин, к нам для радости прикрепен!»

Песков меня звал «Гепардом». Потому что моя первая книга – повесть художественная – называлась «Мне снятся гепарды». А я его звал «Медведем». Потому что он, как я считаю, походил внешне на медведя. И на одной из своих подаренных мне книг Вася написал: «Лене Репину по прозвищу Гепард от автора по прозвищу Медведь».

- Вот я тебя поздравил - с 60-летием первой заметки. А какие твои планы на будущее, Леонид Борисович?

- Ну вот, видишь, с удовольствием делаю постоянную рубрику в «КП»– «Свидетель истории». Буду продолжать. Сейчас привожу в порядок записные книжки, где вся моя газетная жизнь за все эти 56 лет работы в «Комсомолке». Это все о газетной жизни. Может быть, удастся издать.

Кроме того, готова новая книга о Москве, точнее, о памятных домах Москвы, в которых жили знаменитые москвичи.

- Мы читали главы из этой книги на страницах газеты.

- Эта книга готова. Но издательствам я ее ещё не предлагал. Есть и еще один крупный замысел в новом жанре: написать роман-расследование...

- Ждем с нетерпением!