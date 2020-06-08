Сергей Анохин: «Голосовать за поправки в Конституцию нужно обязательно!»

1 июля в России пройдет голосование за поправки в Конституцию. По данным ВЦИОМ, в мероприятии федерального масштаба планируют принять участие 67% населения. Из них 61% опрошенных готовы поддержать поправки.

Опасность заразиться коронавирусом людей не стращит: 83% опрошенных считают, что риска заражения COVID-19 на избирательном участке при соблюдении мер безопасности нет или он незначительный. Топ-3 мер санитарной безопасности, которые важно осуществить на избирательных участках: обеспечить членов избирательной комиссии средствами индивидуальной защиты (масками, перчатками и средствами дезинфекции) — 87%; обеспечить данными средствами защиты избирателей — 76%, соблюдать социальную дистанцию в 2 метра между избирателями — 73%.

Многие представители спортивного сообщества поддерживают участие в голосовании за поправки в Конституцию.

- Голосовать за поправки нужно обязательно! Ситуация с пандемией выявила не только сильные стороны общества, но и проблемы, - отметил Сергей Анохин, президент Московской федерации футбола. – Мне кажется, стране требуется ежегодная индексация пенсий, увеличение минимального размера оплаты труда.