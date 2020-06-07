Светлана Мастеркова – о поддержке поправок в Конституцию: «Перемены приведут к лучшей жизни в России»

1 июля в России пройдет голосование за поправки в Конституцию. Опросы ВЦИОМ показывают, что абсолютное большинство населения – 93% - знают о голосовании (для сравнения, в марте их доля составляла 87%). 66% опрошенных планируют участвовать в голосовании по внесению изменений в Основной закон страны. Причем, среди желающих принять участие в мероприятии больше половины – 61% - поддержат поправки.

В том числе и многие представители спортивного сообщества…

- Меня как женщину больше привлекают вопросы здоровья граждан, забота о матерях и школьниках, - призналась двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике, директор ГБУ «Дворец детского спорта» Москомспорта Светлана Мастеркова. – Но на самом деле каждый россиянин может найти важные лично для него поправки в Основной закон. Поддержать их. Я считаю, что эти перемены приведут к лучшей, более комфортной жизни в современной России.

Известная спортсменка считает, что голосовать за изменение Конституции необходимо обязательно. Ведь мы являемся гражданами страны, которая зависит от наших демократических решений: как мы установим, так будут жить. Причем, как мы, так и наши потомки. В конце концов, это показывает доверие страны нашему мнению, что приумножает чувство гордости и патриотизма.