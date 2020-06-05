«Норильский никель» полностью оплатит ликвидацию разлива дизтоплива на Таймыре

Сегодняшнее обсуждение чрезвычайной ситуации в Норильске, где в результате разрушения резервуара в водоемы вытекло 15 тысяч тонн дизельного топлива, завершилось, по словам Владимира Путина, «на рабочей ноте».

Как подтвердил глава МЧС Евгений Зиничев, разлив был локализован еще 1 июня, и дальнейшего развития этой ситуации не будет. Определена тактика ликвидации загрязнения и источники ее финансирования. Что важно: все затраты полностью на себя возьмет компания «Норильский никель».

- Профинансируем все мероприятия за счет компании. Ни одного рубля бюджетных средств на это не уйдет, - пообещал президенту руководитель и главный акционер «Норникеля» Владимир Потанин, находящийся на месте ЧС.

Генеральный директор и совладелец ГМК "Норильский никель" Владимир Потанин. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Владимир Путин поинтересовался, сколько придется потратить на сбор, утилизацию и вывоз дизельного пятна.

- Миллиарды и миллиарды рублей, Владимир Владимирович. Предварительно 10 миллиардов рублей и больше. Это не считая штрафов. Но я скажу не как бизнесмен, а как человек, который переживает за случившееся: сколько будет нужно – столько и потратим, - ответил Потанин.

- Это, безусловно, правильно, - кивнул президент.

На месте чрезвычайной ситуации сейчас работают руководство МЧС и Роспотребнадзора. Руководитель «Норильского никеля» поблагодарил мурманских спасателей, которые оперативно прибыли к месту разлива и помогли остановить его распространение. Помощь оказывают и специалисты компании «Газпромнефть».

От самого простого и дешевого способа ликвидировать загрязнение – сжигания дизельного топлива – сразу решено было отказаться. Поскольку это могло бы нанести дополнительный ущерб природе арктической зоны. Будет задействован более дорогостоящий, но экологичный способ ликвидации последствий аварии.

Вид на реку Амбарная в районе Норильска во время ликвидации последствий разлива топлива. Фото: Денис Кожевников / ТАСС

Несмотря на трудноступную местность, на Таймыр доставляют мобильные резервуары емкостью 16 тысяч тонн – в них соберут разлившиеся ГСМ из водоемов, а потом отвезут на утилизацию. Будет произведена рекультивация земли на площади 6,5 тысячи квадратных метров. Подготовлены склады для хранения 100 тысяч тонн загрязненного грунта.

- Восстановим экологическую систему в нормальной состояние, - заверил Потанин.

«Норильский никель» примет на себя дополнительные обязательства по сохранению арктической экосистемы – окажет помощь коренным народам Севера, профинансирует мероприятия по увеличению популяции северных оленей, после очистки рек и озер Таймыра – выпустит туда мальков редких рыб.

Поскольку чрезвычайная ситуация произошла на территории норильской ТЭЦ-3, Владимир Потанин отдельно подчеркнул, что энергоснабжение города работает в штатном режиме, а отопительный сезон будет проведен без срывов.

Ранее этим же днем в Кремле развеяли слухи, предположительно распускаемые конкурентами «Норникеля», о возможной национализации компании или смене ее собственников. «Никакой темы не существует. Мы не видели и не слышали, чтобы об этом кто-то говорил», - заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Владимир Олегович, мы с вами давно и хорошо знакомы. Я знаю - и хочу это особо подчеркнуть - что вы лично работаете на предприятии, а не просто являетесь собственником крупного пакета акций».

Владимир Путин – Владимиру Потанину во время совещания по ликвидации ЧС в Норильске.