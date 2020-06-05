2020-06-05T18:23:42+03:00
Политика

Работу Путина на посту президента одобряют две трети россиян

Такие данные получил в последнюю неделю мая Всероссийский центр изучения общественного мнения
Игорь ЯКУНИН
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Президент Владимир Путин.Президент Владимир Путин.Фото: REUTERS
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ВЦИОМ регулярно проводит опросы, касающиеся рейтингов самых заметных политиков нашей страны. 5 июня ведущий социологический центр России опубликовал итоги исследования, которые он проводил с 25 по 31 мая этого года.

Кому вы доверяете из политиков, спросил ВЦИОМ у сограждан. И получил вот такие ответы.

67.5% опрошенных доверяют президенту Российской Федерации.

51.1 % - такой показатель у премьер-министра страны.

33.3% - это цифры по лидеру ЛДПР.

30.4% - данные по главе КПРФ.

Одобряют деятельность Владимира Путина на высшем посту в государстве 62.3% респондентов. Положительную оценку работе Михаила Мишустина во главе кабмина выдали 38.5% из числа опрошенных.

Что касается так называемого «спонтанного рейтинга доверия», то первая тройка выглядит так: Путин, Мишустин, Шойгу.

Уровень поддержки основных партий страны также интересовал социологов. Единороссы в конце мая получили 33.4%, коммунисты — 14.2%, либерал-демократы — 11 % и справедливороссы — 5.9%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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