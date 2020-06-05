Владимир Путин поздравил Минприроды России с Днём эколога

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил Минприроды и подведомственные учреждения, в том числе ФГБУ «Центр развития ВХК», с Днём эколога. Президент подчеркнул: «Вопросы рационального, грамотного использования природных ресурсов по праву находятся в числе наших безусловных общенациональных приоритетов».

«Сегодня перед нами стоит целый комплекс серьезных задач» — отметил в поздравлении Владимир Путин. «главные из которых — создание современной инфраструктуры для эффективного обращения с отходами производства и потребления, переход предприятий на новейшие перспективные технологии, совершенствование системы мониторинга качества воздуха, почвы и воды, формирование высокой экологической культуры в обществе. И конечно, Россия и впредь будет всемерно поддерживать востребованные международные инициативы, направленные на улучшение состояния окружающей среды.»

«В рамках федеральной целевой программы «Вода России» на протяжении 8 лет мы ведём непрерывную работу по просвещению населения о вопросах бережного отношения к водному богатству России. Мы провели десятки тысяч мероприятий по уборке берегов, тысячи эко-уроков со школьниками и ещё множество других мероприятий для граждан, интересующихся экологической повесткой» — отметил Сергей Будилин, директор ФГБУ «Центр развития ВХК» Минприроды России.

В своём поздравлении Президент также подчеркнул, что «наряду с работниками природоохранных ведомств, День эколога отмечают участники волонтерских, добровольческих, неправительственных организаций, представители СМИ, экспертных и деловых кругов. Те, кто чувствует личную ответственность за улучшение экологической ситуации в стране и по зову сердца готов трудиться во имя сбережения нашего природного богатства».

«С Праздником! Желаю вам успехов и всего самого доброго!» — говорится в поздравительной телеграмме.