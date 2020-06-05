2020-06-05T19:56:09+03:00
Общество

Волонтёры Минприроды пригласили Президента к участию в акции «Вода России»

5 июня волонтёры Всероссийской акции по уборке водоёмов и их берегов «Вода России» в ходе видеоконференции с участием Владимира Путина рассказали Президенту о самом масштабном волонтерском проекте России и поздравили всех экологов с профессиональным празд
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В телемосте приняла участие руководитель движения «Будет чисто» из Казани Дилара Сатикова. По ее словам, на сегодняшний день «Вода России» - это самое масштабное волонтерское движение в нашей стране.

«Вода России» - это целая армия волонтёров, которым небезразлично экологическое будущее России и которые готовы тратить свое время для того, чтобы мы могли жить в чистой и ухоженной стране. В прошлом году в мероприятиях по уборке водоёмов и их берегов приняли участие более 900 тысяч человек, которые помогли очистить 24 тысячи километров береговой линии», - сообщила Д. Сатикова в ходе общения с Президентом.

Кроме того, она обратила внимание Президента на то, что мероприятия играют важную роль в вопросе экологического просвещения молодежи:

«Каждый, кто хоть раз принимал участие в Акции, навсегда меняет своё отношение к проблеме мусора в нашей стране», - заявила Д. Сатикова, отметив, что кроме Республики Татарстан в акции «Вода России» 5 июня приняли участие волонтеры из Санкт-Петербурга, Республики Карелия, Башкортостана, Волгоградской, Тверской, Ульяновской, Рязанской, Курской и Калужской областей.

Волонтёр из Казани поздравила всех с праздником и пригласила главу государства присоединиться к акции, что, по ее словам, позволит привлечь дополнительное внимание наших граждан к вопросам экологии, вовлечь еще больше неравнодушных граждан и помочь сохранить для будущих поколений наши уникальные водные объекты.

Подводя итоги видеоконференции, Владимир Путин обратился к участникам телемоста: «Каждый из вас говорил о своих проектах – это было видно, заметно, сразу видно – с внутренней энергией и с искренней увлеченностью. Это еще раз доказывает, что подавляющее большинство людей, посвятивших себя защите природы, действуют, что называется, по зову сердца. А это всегда лучший пример для подражания на будущее, для других граждан страны, для детей, для молодёжи, стимул присоединяться к многочисленным природоохранным инициативам добровольцев и некоммерческим организациям», - заявил глава государства.

Справка:

Акция по очистке от мусора берегов и прилегающих акваторий водных объектов «Вода России» проводится в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

По итогам 2019 года проведено 8 648 мероприятий в 85 субъектах Российской Федерации, в ходе которых очищено 24 тысячи километров береговой линии. В мероприятиях по очистке от мусора берегов водных объектов уже приняло участие 934 791 человек.

Крупнейшими волонтерскими мероприятиями в 2019 году стали Марафоны «Чистая Волга», «От Онеги до Ладоги», «Чистые берега Кавказа», «Чистые берега Дальнего Востока», «Чистые берега Байкала», «Чистые берега Сибири», «Чистые берега Урала», марафон в Калужской области, «Чистые берега Краснодарского края», марафон в Республике Крым, «Чистые берега Дона».

Реализация данных мероприятий не только позволяет расчистить берега водных объектов, но и формирует в сознании различных возрастных групп населения основные принципы бережного отношения к водным объектам, как к уникальным, жизненно важным ресурсам для населения страны в целом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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