"Карантин закончится, а мусор останется": Более половины россиян из-за пандемии отказались от экологичных привычек

В последние месяцы умы большинства из нас были заняты тем, как сохранить здоровье. И, к сожалению, многие стали забывать о том, как важно еще и сохранять природу. Даже те, кто раньше заботился об экологии и старался соблюдать в повседневной жизни эко-привычки, на время отказались от них.

Сдавать на переработку мусор, сокращать отходы, отказаться от личного авто, перестать пользоваться одноразовыми предметами... Все это делать во время самоизоляции стало куда тяжелее.

61% россиян, которые ранее ответственно относились к экологии, отказались во время пандемии коронавируса от экологичных привычек. Такие данные получены в ходе опроса, проведенного ко дню защиты окружающей среды сервисом Добро Mail.ru совместно с компанией ResearchMe*.

10% опрошенных снова начали использовать одноразовые пакеты, 9% - перестали сдавать вещи на переработку. При этом 56% пользователей рунета понимают, что повсеместное использование одноразовых масок и перчаток негативно скажется на экологии - ведь потом эти предметы отправляются на свалку. Маски в общественных местах, согласно опросу, носят 49% жителей, перчатки – 34%.

- Пандемия пройдет, и важно, какими станем мы и во что превратится наша планета. Сегодня как никогда важно продолжать помогать и спасать жизни людей и бездомных животных, но важно также сделать шаг к более чистой планете, где всем нам предстоит жить дальше, – говорит Александра Бабкина, директор по социальным проектам Mail.ru Group и руководитель Добра Mail.ru.

Помочь планете может каждый

Чтобы изменить ситуацию, сервис Добро Mail.ru сегодня запускает новый раздел: в нем собраны фонды, которые решают проблемы экологии. Благодаря разделу россияне, которые хотят помогать окружающей среде, могут быстрее находить интересные проекты проверенных фондов.

Все тот же опрос показал: сервис действительно нужен. 30% пользователей рунета, готовых жертвовать деньги на благотворительность, сказали, что поддержали бы экологические проекты. За деятельностью экологических активистов следит более четверти участников опроса.

- Объединение проверенных фондов, которые занимаются проблемами экологии, в специальный раздел на Добре Mail.ru поможет людям узнавать о природозащитных инициативах и делать пожертвования удобным способом, в том числе банковскими картами без комиссии, - отметила Александра Бабкина.

- Помогая экологическим проектам, мы помогаем, прежде всего, себе самим. Мы дышим одним и тем же воздухом, пьем одну и ту же воду, ходим под одним и тем же небом. Пандемия со всей ее неизбежной одноразовостью откатила нас на несколько шагов назад от идеалов zerowaste [жизнь по принципу "ноль отходов" - прим.ред], но важно помнить: карантин закончится, а мусор останется. Спасибо проекту Добро Mail.ru, который так своевременно пополнил список своих проектов, – считает Елена Володина, журналист и экоблогер.

* Исследование проводилось в конце мая 2020 года. В опросе приняли участие 3 709 пользователей рунета старше 18 лет.