2020-06-05T20:17:47+03:00
Политика

Путину доложили про создание российских тестов, лекарств и вакцин от коронавируса

Россия продала за рубеж более 10 млн тестов
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
Поделиться:
Комментарии: comments3
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев во время встречи в Ново-Огарево. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАССПрезидент РФ Владимир Путин и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев во время встречи в Ново-Огарево. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Изменить размер текста:

- Знаю, что вы включились в борьбу с коронавирусом и вместе с японскими партнерами создали достаточно эффективно работающие тест-системы, - Владимир Путин попросил главу РФПИ Кирилла Дмитриева доложить о перспективах инвестиций в медицину.

- Наша экспертиза позволила отобрать лучшие российские и мировые технологии борьбы с коронавирусом, многие нас в шутку уже стали называть российским фондом противовирусных инвестиций, - подтвердил Дмитриев. – Мы сфокусировались на пяти ключевых направлениях деятельности. Это тестирование, препараты, медицинское обслуживание, вакцины и сопутствующие онлайн-услуги.

ЧЕГО УДАЛОСЬ ДОБИТЬСЯ РФПИ

- Создали первую российскую частную систему, которая зарегистрирована в России. Уникальность системы в том, что она за 30 минут может дать такой же точный тест, как другие за два часа.

- После удовлетворения потребности России было продано более 10 миллионов тестов в другие страны.

- Сделаны инвестиции в другую систему, которая при помощи искусственного интеллекта позволяет анализировать снимки лёгких и выявлять коронавирус очень быстро и очень точно.

- Создана компанию, которая начала производить авифавир - препарат, подавляющий размножение вируса.

ВАКЦИНА УЖЕ В РАБОТЕ

- Афиавир уже 11 июня поступит в клиники в России и будет предоставлен бесплатно для россиян по программе ОМС, - заявил Дмитриев. - Первоначально будем проводить 700 тысяч курсов в год. Но спрос – а мы видим уже запросы из десяти других стран – может нас пододвинуть к тому, чтобы производить до 2 миллионов курсов в год.

Сделаны инвестиции и в производство двух вакцин, в том числе совместно с институтом Гамалеи.

- Мы считаем, что эта вакцина показывает очень хорошие результаты, - рассказал глава РФПИ. - После того, как она будет обеспечена для России, она может быть одним из мировых лидеров с точки зрения вакцин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев: В Казахстане нет понятия «национальное меньшинство»
В эксклюзивном интервью «Комсомольской правде» глава Республики Казахстан рассказал — что он думает о слухах про двоевластие в стране, «русском вопросе», «Крымском сценарии» и «китайской угрозе»
Новости 24
В ФАС заявили о стабилизации цен на лимоны, гречку и сахар
Росприроднадзор проверит все предприятия на соответствие экологическим стандартам
В Ростехнадзоре допустили, что причиной разлива топлива в Норильске стала изношенность оборудования
В Чувашии программу ремонта дворов продлят на три года
Умер участник команды КВН "Парни из Баку" Рауф Аскеров
Ученые заявили, что лысые мужчины тяжелее переносят коронавирус
Трамп рассказал о "лучшей" стратегии борьбы с коронавирусом
Запущен сайт для голосования по поправкам в Конституцию
В ВОЗ выпустили новые рекомендации по ношению масок для защиты от коронавируса
Трамп заявил, что в США готовы 2 миллиона доз вакцин от коронавируса
В МИД России пообещали "зеркальный ответ" на высылку дипломатов из Чехии
Препарат от коронавируса "Авифавир" можно будет получить бесплатно по ОМС
Лекарство Трампа от коронавируса признали неэффективным
В Испании отказались принимать туристов как минимум до 1 июля
Названа причина разлива нефти в Норильске
Названы симптомы рака, которые можно спутать с коронавирусом
Самарский губернатор назначил сделавшего громкое заявление врача главой информцентра по COVID 19
Трамп заявил о готовности снять санитарные ограничения из-за коронавируса
Канье Уэст пожертвовал 2 миллиона долларов дочери Джорджа Флойда
Доктор Мясников пообещал сюрпризы от коронавируса
У депутата Госдумы Дмитрия Ионина нашли коронавирус
Названа особенность российского "Охотника", которая беспокоит США
В Роскосмосе рассказали про астероид, который в НАСА назвали "потенциально опасным"
Мутко: К концу года 80 процентов сделок с ипотекой будут регистрировать онлайн
В Германии пригрозили США ввести штрафные пошлины на американский газ
Зачем распространяются слухи про опасность 5G и "чипирование от Билла Гейтса", рассказал научный конспиролог