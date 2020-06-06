2020-06-05T22:58:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в России на 6 июня 2020 года возросло до 5 528 человек

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в России на 6 июня 2020 года
Ксения АНУФРИЕВА
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Всего с начала пандемии COVID-19 в России общее число заражений превысило 449 тысяч человекВсего с начала пандемии COVID-19 в России общее число заражений превысило 449 тысяч человекФото: Андрей АБРАМОВ
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Число умерших из-за коронавируса в России на 6 июня 2020 года возросло до 5 528 человек. За минувшие сутки на территории регионов государства жертвами заболевания и осложнений после него стали 144 пациента. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

Всего с начала пандемии COVID-19 в России общее число заражений превысило 449 тысяч человек. Сейчас количество зараженных на территории страны составляет 231 626. У большинства пациентов с подтвержденным диагнозом коронавируса болезнь протекает в легкой форме или без клинических проявлений.

Количество прошедших успешный курс лечения и полностью выздоровевших от коронавируса россиян уже перевалило 212 тысяч. За минувшие сутки из медицинских учреждений государства были выписаны 8 057 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом.

Отечественные исследователи в настоящее время активно разрабатывают вакцины и от коронавируса и препараты, которыми можно эффективно лечить заболевания. Как ранее писал сайт kp.ru, российское лекарство «Авифивир» прошло клинические испытания, одобрено министерством здравоохранения и уже 11 июня поступит в медицинские учреждения страны. В свободной продаже в аптеках препарат не появится, но жители России смогут получить «Авифивир» бесплатно в клиниках по программе ОМС.

Несмотря на появление лекарства и тот факт, что эпидемия коронавируса постепенно идет на спад, эпидемиологическая ситуация останется опасной, пока не изобретут вакцину. Граждане должны позаботиться о своем здоровье и пользоваться средствами индивидуальной защиты. Специалисты Всемирной организации здравоохранения внесли некоторые изменения в рекомендации по ношению защитных масок в период пандемии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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