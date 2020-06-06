2020-06-05T22:58:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в России на 6 июня 2020 достигло 450 186

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в России на 6 июня 2020 года
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Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Число заболевших коронавирусом в России на 6 июня 2020 года достигло 450 186, увеличившись за минувшие сутки на 8 729, свидетельствуют данные региональных оперативных штабов, отслеживающих ситуацию с COVID-19.

Наибольшее число заболеваний фиксируется в Москве (191 169, +1855), Московской области (42 720, +762), Санкт-Петербурге (17 882, +378) и Нижегородской области (11 499, +330). Более четырех тысяч пациентов в Свердловской (6930, +251), Ростовской (5753, +196), Тульской (4398, +105), Калужской (4357, +87), Брянской (4174,+96) областях, Красноярском (4968, +173) и Краснодарском (4231, +83) краях и в Республике Дагестан (5587, +124).

Благополучно излечились от COVID-19 212 926 человек - почти половина от общего числа заболевших. Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 5536 пациентов. По данным портала стопкоронавирус.рф, число проведенных тестирований на выявление инфекции превысило 12 миллионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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