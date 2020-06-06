«То воля неба: я твоя!» - поклялась в 13 лет Татьяна Ларина 26-летнему Евгению Онегину

Принято считать, что любимой героине Александра Сергеевича было 17 лет, когда она отправила соседу ловеласу знаменитое письмо. Мол, только в таком возрасте созревшая уже девушка способна на глубокие чувства.

НРАВСТВЕННЫЙ ПОВЕСА

Поэтому сенсацией стало заявление кандидата медицинских наук, сексолога Александра Котровского, опубликованное в «Комсомольской правде».

«Татьяна объяснилась в любви Евгению в 13 лет. Так у самого Пушкина написано. В четвертой главе романа.»

Та глава начинается со знаменитых строк:

Чем меньше женщину мы любим,

Тем легче нравимся мы ей.

А вот в продолжение обычно никто не вникает, хотя в них-то и содержится разгадка тайны романа.

И тем ее вернее губим

Средь обольстительных сетей.

Разврат, бывало, хладнокровный

Наукой славился любовной,

Сам о себе везде трубя

И наслаждаясь не любя.

Но эта важная забава

Достойна старых обезьян

Хваленых дедовских времян:

…Кому не скучно лицемерить,

Различно повторять одно,

Стараться важно в том уверить,

В чем все уверены давно,

Всё те же слышать возраженья,

Уничтожать предрассужденья,

Которых не было и нет

У девочки в тринадцать лет!

Так точно думал мой Евгений…

Но, получив посланье Тани,

Онегин живо тронут был..

Быть может, чувствий пыл старинный

Им на минуту овладел;

Но обмануть он не хотел

Доверчивость души невинной.

Выходит, Евгений не захотел погубить невинную девочку, подобно старой развратной обезьяне (типа деда будущей жены Пушкина Афанасия Гончарова, державшего в своем имении целый крепостной гарем.) Приехав к Лариным, он нашел девочку в саду и ответил отказом. Тактично взяв всю вину на себя, чтобы не травмировать Татьяну. Мол, если бы решил жениться, то выбрал бы только ее. Но он не создан для блаженства семейной жизни. «Супружество нам будет мукой». И в конце свидания дал Тане добрый совет:

Учитесь властвовать собою; Не всякий вас, как я, поймет; К беде неопытность ведет.

Прочитал я внимательно Александра Сергеевича и понял, какой же глупостью мы вынуждены были заниматься в школе, мучаясь над сочинениями о взаимоотношениях Евгения и Татьяны! Пушкин все нам объяснил и вынес оценку поступку своего героя:

Вы согласитесь, мой читатель, Что очень мило поступил С печальной Таней наш приятель.

Кстати, эпиграфом к четвертой главе про объяснение в саду Пушкин выбрал выражение

La morale est dans la nature des choses. (Нравственность в природе вещей.)

Илья Репин. "Дуэль Онегина и Ленского"

ПЕРЕПУТАЛ ТАНЬКУ И НЯНЬКУ

Нашу беседу с доктором Котровским о тринадцатилетней Лариной перепечатывали, размещали на многих сайтах, частенько «забывая» указывать газету и автора. Такова уж Сетевая жизнь! Многие встречали версию в штыки, не удосужившись перечитать Пушкина. Хотя в романе есть и другие доказательства, что Тане в момент встречи с Евгением было 13.

Признаться, мы с Котровским не думали возвращаться к этой теме. Но позже один московский публицист сочинил книгу «Немой Онегин». Есть в ней пассаж: «Татьяне 17 лет, и не обращайте внимания на уродов (или, вежливее сказать, - недоумков), которые, соблазняя других недоумков, потратили десятки лет и тонны бумаги, доказывая, что ей 13, а то и 9.»

Ну, про 9 публицист загнул в полемическом угаре, чтоб довести ситуацию до полного абсурда. Заклеймив вдогонку «недоумков» еще и «извращенцами». «Они просто путают Таню с няней, которую выдали замуж в 13 лет. Ей было 13, ей! - няньке, а не Таньке…»

Оскорбления - достойный стиль полемики либерального автора. Лучше бы он роман внимательнее перечитал.

Напомню, как дело было. Воспылав страстью к Онегину, Ларина поинтересовалась у няни, была ли та влюблена в старину?

И полно, Таня! В эти лета

Мы не слыхали про любовь;

А то бы согнала со света

Меня покойница свекровь.

В ЭТИ (то есть, Танины) ЛЕТА няня уже пошла под венец. И было ей 13.

Но Онегин, согласитесь, не мог знать о раннем замужестве чужой няни - Татьяна сей факт в письме не отразила. До объяснения в саду вообще с ним не разговаривала. Евгений же перед поездкой к Лариным думал как раз о тринадцатилетней девочке без предрассудков (предрассуждений), которая первой призналась в любви. А если уж совсем честно, без политкорректности, детство чужой крепостной няни никак не могло интересовать богатого помещика, даже если бы он знал о ее существовании.

Так что действительно, не путайте Таню с няней, господа!

ДОЧЬ БРИГАДИРА ПОД ВЕНЦОМ

Оскорбления автора «Немого Онегина» побудили доктора Котровского вернуться к Татьяне и окончательно выяснить, почему Пушкин акцентировал внимание читателей на возрасте героини в момент сочинения любовного письма. Не зря же после слов «...которых не было и нет у девочки в тринадцать лет!» он поставил восклицательный знак, выражающий изумление, сильное чувство и т.п. Почему не написал «семнадцать лет»? По ритму-то безупречно.

В начале июня, когда по традиции отмечаются пушкинские дни, Александр Викторович нашел-таки убедительный ответ.

- Действие романа развивается в первой четверти XlX века, - говорит доктор Котровский. - Евгений, всем читателям известно, богатый повеса, ловелас. Петербургский высший свет считает, что он умен и очень мил. Татьяна тоже не простая провинциалка. Отец ее, судя по надгробному памятнику – бригадир. Это воинское звание между полковником и генерал-майором, командующий бригадой (2-3 полка). Звание было учреждено Петром l и упразднено Павлом l. Ленский в детстве играл его очаковской медалью. Значит, Ларин геройски показал себя при взятии турецкой крепости Очаков при Суворове. Выйдя в отставку, перебрался с семьей в своё поместье. Московские родственники Татьяны по матери принадлежат к княжескому роду.

Поэтому неудивительно, что Таня, окруженная в деревне местными помещиками, с их "да-с" и "нет-с", влюбилась в Онегина, приехавшего в соседнее имение для оформления наследства. И написала ему на французском страстное письмо с предложением руки и сердца. Конечно, это роман, и автор сам, на основании своего опыта общения с представительницами прекрасного пола, сочинил это письмо. Но оно органично вошло в повествование, и спустя два века аргументы, изложенные в нем, продолжают быть актуальными при склонении женщиной желанного мужчины к браку.

Однако Онегин, по воле автора, не только категорически отверг предложение Татьяны, но посоветовал впредь учиться властвовать собой.

- Нравственным человеком показал его Пушкин!

- Прошло время и Татьяна выходит замуж за богатого князя-генерала. Встретила его, между прочим, на знаменитом балу в московском Благородном Собрании, куда ее специально привезли тетки-княжны для поиска жениха. Эти балы так и называли «ярмаркой дворянских невест».

Вот здесь и кроется разгадка, почему Пушкин в четвертой главе дал ей именно 13 лет.

В Российской Империи православные христиане заключали браки только через обряд венчания в церкви. Загсов тогда не было. Сейчас у многих венчание ассоциируется лишь с вопросом священника из голливудских фильмов: «Согласен(-на) ли ты взять в жены (мужья) и любить его (её) в горе и радости?». Но это венчание у христиан-протестантов.

При венчании по православному обряду невесте задаётся ещё один, для многих неудобный вопрос: «Не обещалася ли еси иному мужу?» ( «Не связана ли ты обещанием другому мужчине?»)

Аналогичный вопрос об обещании другой женщине задаётся жениху. Ответы - дело их совести. Но венчаются-то в храме перед Богом.

Представляете ситуацию Татьяны? Ответить «Не связана»? Но она же дала обещание Онегину в письменной (!) форме:

"Другой!.. Нет, никому на свете

Не отдала бы сердца я!

То в вышнем суждено совете...

То воля неба: я твоя;

Вся жизнь моя была залогом

Свиданья верного с тобой;

Я знаю, ты мне послан Богом,

До гроба ты хранитель мой... "

Ответить честно «Да, обещала»? Священник прекращает обряд венчания, скандал, чемодан, монастырь, позор семье и роду.

ЗАЩИТНИК ЧЕСТИ

- Пушкин выручил любимую героиню всего одной лишь строкой «... Которых не было и нет у девочки в тринадцать лет!» , - продолжает рассказ Александр Котровский. - При этом все остаётся на своих местах: и чудесное письмо, и замужество, и, главное, безупречная репутация идеальной женщины в романе.

- Как так?

- В начале XlX века в России действовал Указ Императрицы Екатерины ll от 22.Xll.1785 года «О совершеннолетии мужского и женского полов». В соответствии с ним малолетние в возрасте до 13 лет включительно не обладали абсолютно никакими правами, являлись полностью недееспособными и находились под опекой родителей или назначаемого опекуна. Любые их юридически значимые действия, обещания, клятвы, договоры, в т.ч. и в письменном виде, априори являлись ничтожными, и всерьез никем не воспринимались, никаких последствий, в т.ч. моральных, в будущем не имели. Включая ту клятву Татьяны Онегину в письме.

А будь нашей героине 17 в момент встречи с Евгением, как настаивает автор «Немого Онегина» и другие, мыслящие стереотипами, реалиями сегодняшнего дня, то Татьяна выглядела бы клятвоотступницей. Поскольку была бы совершеннолетней по тому Указу Екатерины Второй, отвечала за клятву.

И светлый облик идеальной женщины, которую рисовал Пушкин в романе, померк бы. Ведь Александр Сергеевич писал не в стол, для потомков, а для современников. Недаром печатал каждую главу отдельно по мере написания. Читатели того времени прекрасно знали вопросы при венчании. «Это как же - сегодня клянётся одному, завтра другому и ещё врет нагло под венцом в храме, что никому ничего не обещала! Ничтожество, а не идеал». Как знали читатели и то, что клятва 13-ти летней девочки, в силу закона абсолютно недееспособной, на репутацию взрослой женщины никак не влияла.

Так что Пушкин возрастом 13 лет защитил честь своей героини - рано влюбившейся Татьяны. Ведь незапятнанная честь в то время являлась обязательной для женщин высшего света.