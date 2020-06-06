2020-06-06T11:05:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 6 июня 2020: 1992 человека заболели за сутки

Оперштаб озвучил данные про новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 6 июня 2020 года
Андрей АБРАМОВ
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В Москве продолжают выявлять зараженных коронавирусомВ Москве продолжают выявлять зараженных коронавирусомФото: REUTERS
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За последние сутки в Москве выявлено 1992 новых случая заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные оперштаба на 6 июня 2020 года.

Общее число пациентов COVID-19 с начала пандемии в столице составило 193 061 пациентов.

Из больниц за минувшие сутки выписали 3073 человек. Превышение числа выздоровевших пациентов над числом заболевших сохраняется последние несколько дней. Всего в Москве выздоровели 100 431 человек у которых ранее был диагностирован коронавирус.

За минувшие сутки скончались 58 пациентов с ковидом. Общее число летальных исходов в Москве с начала пандемии 2864 человека.

Напомним, в Москве до 14 июня сохраняется режим всеобщей самоизоляции. Какие-то ограничения начинают снимать — разрешены прогулки по графику, работа непродовольственных магазинов. Но при этом ужесточился масочный режим: по указу мэра носить средства защиты органов дыхания нужно даже на улице.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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