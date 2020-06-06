Коронавирус в Италии, последние новости на 6 июня 2020: от COVID-19 вылечились уже 163 тысячи человек

По последним новостям о коронавирусе в Италии на 6 июня 2020 года, общее число зараженных достигло 234 531, 163 781 человек выздоровел, 33 774 человека - скончались.

В Италии уже открыли магазины, заведения общепита, некоторые музеи и галереи, салоны красоты. Итальянцам можно гулять, заниматься на улице спортом, отдыхать на пляжах. Их, кстати, теперь чаще убирают, а все оборудование – дезинфицируют. Кроме того, зонтики теперь стоят по одному на 10 квадратных метров – в целях безопасности.

Скоро в стране начнется туристический сезон. Границы открыли в среду, 3 июня. Теперь иностранцы из тех стран, где ситуация с коронавирусом стабилизировались, снова могут ездить в Италию и посещать достопримечательности, пробовать местную кухню. И, естественно, в связи с этим в крупных городах страны возобновляется международное авиасообщение. Региональное, кстати, тоже возобновлено.

Правила для гостей, в принципе, такие же, как для самих итальянцев – в общественных местах необходимо носить маски и соблюдать социальную дистанцию. А от поцелуев и объятий просят воздержаться.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Италии на 6 июня 2020 года, на днях за сутки в стране выявили 177 новых случаев заражения COVID-19. Это самый маленький показатель с конца февраля.