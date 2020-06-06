Коронавирус в США, последние новости на 6 июня 2020: в штатах готовы 2 миллиона вакцин от COVID-19

По последним новостям о коронавирусе в США на 6 июня 2020 года, число зараженных достигло 1 897 838, 109 143 человека скончались, 491 706 человек - вылечились.

Сейчас, конечно, на повестке дня в штатах в первую очередь акции протеста и беспорядки из-за убийства полицейскими афроамериканца. Но глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний в Соединенных Штатах Роберт Редфил призвал всех участников протестов сдать тест на COVID-19 – ведь вирус еще никуда не ушел, вакцины пока не существует.

- К сожалению, существует большая вероятность того, что протесты станут новым рассадником инфекции, - сообщил он.

Тем более, что в штатах только-только начали снимать ограничительные меры, введенные из-за распространения коронавируса. В городах открылись магазины, торговые центры, салоны красоты, бары и рестораны. Во многих штатах жителям разрешили гулять и отдыхать на пляжах, соблюдая при этом меры безопасности.

Даже в Нью-Йорке, где ситуация с «чумой 21 века» еще месяц назад была пугающей, наступила стабилизация. Местным жителям, например, разрешили собираться небольшими компаниями.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в США на 6 июня 2020 года, президент Дональд Трамп заявил, что специалисты создали уже 2 миллиона вакцин от COVID-19.

- Мы готовы действовать, если говорить про транспортировку и логистики. У нас есть более 2 млн вакцин, готовых к отправке, если они пройдут проверку на безопасность,- сказал он.

При этом Трамп добавил, что в штатах разрабатывают сразу 8 вариантов вакцин.