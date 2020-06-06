Читатели, регистрируйтесь на "Красную площадь"

6 июня в 12 часов на Красной площади начнет работу Книжный фестиваль. По поводу его проведения было много споров, согласий и несогласий, но, в итоге, все состоялось. И, как отмечают организаторы, "Красная площадь" станет "первым большим культурным событием в мире, который ещё только начинает аккуратно возвращаться к нормальному ритму жизни после нескольких месяцев карантина".

Собираясь на фестиваль, нужно помнить о нескольких моментах.

Во-первых, не забудьте паспорт, маску и перчатки. Без них на фестиваль могут не пропустить.

Во-вторых, обратите внимание на то, что читатели моложе семи лет и старше 65 лет смогут посетить фестиваль только в онлайн-режиме.

И, самое главное: перед походом на Красную площадь не поленитесь оформить электронный билет вот по этой ссылке. Процесс получения билета займет несколько секунд. Каждый из трех дней Фестиваля разделен на пять двухчасовых сеансов: с 12:00 до 14:00, с 14:00 до 16:00, с 16:00 до 18:00, с 18:00 до 20:00 и с 20:00 до 22:00.

Количество посетителей на каждом сеансе ограничено — не более 1200 человек.

Важно помнить, что билет не заменяет цифрового пропуска и этот пропуск надо получить на сайте nedoma.mos.ru, выбрав категорию "Разовая поездка в иных целях, в том числе поездка до места прогулки".

Фестиваль продлится три дня: с шестого по восьмое июня.

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