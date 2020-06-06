Ученые подсчитали: ощущение счастья проходит за два года, горя - за четыре

В жизни каждого человека есть поворотные события. Такие, которые порой бывают раз в жизни, и то не у каждого - брак, рождение ребенка, чемпионство «Спартака»… Но нельзя прожить жизнь без черных полос. Смерть близких людей, финансовый крах, обидное увольнение, болезнь. Австралийские ученые взялись практически за безнадежное дело. Они решились исследовать, как долго остается ощущение счастья после светлых перемен в жизни, и как долго остается рана в душе после трагических событий. И в конце концов вычислили, что в среднем радостные повороты делают нас счастливыми всего на пару лет, в то время, как после горя приходится восстанавливаться вдвое дольше.

18 главных событий в жизни

Исследование Университета Сиднея было неторопливым: оно длилось с 2001 по 2016 год. В нем приняло участие 13969 человек, которые вынуждены были пройти анкетирование и долгие собеседования. Ученые не только хотели подтвердить народную мудрость «Ничто не длится вечно, даже счастье и горе». Они задались целью понять, что, например, больше людей выбивает из седла – смерть супруга или измена и развод.

Исследователи выделили 18 основных событий в жизни каждого человека. Как положительные, так и отрицательные и нейтральные – например, переезд.

К печальным событиям, например, причислили: смерть супруга или ребенка, развод, банкротство, тюрьму, физическое нападение, болезнь, увольнение и т.д.

В список радостей вошли: брак, беременность, рождение ребенка, повышение по работе, финансовый успех и даже выход пенсию (у австралийцев это положительное событие).

Два вида благополучия

Ученные тут же столкнулись с трудностями: а как подсчитать «эффект благополучия», если два события случились одновременно? Например, смерть близкого человека принесла наследство, а значит финансовое благополучие? Или развод привел к переезду в другой город? И пришлось учитывать эти факторы. А главное, исследователи вынуждены были разделить понятие «благополучие» на две составляющие.

- Аффективное благополучие: то самое эмоциональное ощущение счастья.

- Когнитивное благополучие: по-русски это лучше назвать «удовлетворение жизнью».

Для каждого из этих видов благополучия была введена своя шкала оценок. А чтобы учитывать пересекающиеся между собой события, выведены специальные формулы. Так что к результатам можно относится серьезно.

По ощущению счастья брак похож на австралийскую пенсию

Выводы у ученых получились довольно любопытными.

- Прежде всего, важные события с людьми происходят примерно раз в 6 лет. И этих шести лет хватает, чтобы пережить счастье и горе.

- Некоторые события, такие как переезд, увольнение или повышение по службе, мало повлияли на благополучие, в то время как другие, такие как смерть супруга или большие финансовые потери, оказали глубокое влияние.

- Брак, роды и значительная финансовая выгода привели к значительному повышению эмоционального благополучия, однако они не привели к долгосрочному счастью. «Положительный эффект от этих событий обычно исчезал через два года. Тем не менее, существует также опережающий эффект для брака и родов, - говорит ведущий исследователь, UTS экономист доктор Натан Кеттлвелл. То есть счастье от заключения брака или рождения ребенка мы чувствуем задолго до этих событий.

- Смерть супруга или ребенка, а так же развод и банкротство – самые горестные для людей события. Но даже поле таких потрясений люди восстанавливались до своего шокового уровня примерно за четыре года.

- Брак и выход на пенсию (еще раз подчеркнем - на австралийскую пенсию) оказались похожи друг на друга. Они положительно влияли на на «когнитивное благополучие» - то есть росло удовлетворение жизнью. А вот уровень эмоционального счастья не повышался.

Ну, а главный вывод ученых после всех графиков и формул оказался довольно прост: чтобы чувствовать себя счастливым, нужно уделять много внимания здоровью, не рисковать финансами и стремиться к долгосрочным отношениям, избегая разводов.