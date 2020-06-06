Возвращение Вагнер Лава в ЦСКА активно обсуждают в Бразилии

Легендарный для московского ЦСКА бразильский форвард Вагнер Лав вернется в столицу России в армейский - именно такой сценарий обсуждают сейчас в Южной Америке. 35-летний нападающий, который играл с 2004 по 2012 годы за московский клуб, разорвал свой контракт с "Коринтиансом". Соглашение действовало до конца ода, однако его разорвали, сообщила пресс-служба клуба.

И теперь все обсуждают следующие шаги футболиста в карьере. И в числе возможных сценарий, как пишет Globo Esporte, как раз продолжение карьеры в ЦСКА. Детали переговоров не называются.

Вагнер Лав помимо сезонов в составе ЦСКА выступал много где. В географии его передвижений есть Китай ("Шаньдун Лунэн" с 2013 по 2015 годы), Франция ("Монако" в 2016), Турция ("Аланьяспор" и "Бешикташ" в 2016-2019 годах). А с 2019 года бразильский ветеран играл за "Коринтианс". С московским ЦСКА Вагнер Лав трижды выигрывал чемпионат России, шеть раз - Кубок России, четырежды Суперкубок России, а весной 2005 года помог армейцам выиграть первый в истории российского футбола еврокубок. ЦСКА победил "Спортинг" в финале Кубка УЕФА.