Я русский бы выучил только за то...

В плане по восстановлению экономики необходимо учесть интересы учреждений культуры, отметил президент. Он говорил о том, что несмотря на сложности, связанные с пандемией, коллективы, связанные с разными областями культурной сферы делали все возможное, чтобы поддержать людей.

Шла речь и о роли русского языка, значение которого не только в развитии подрастающего поколения, но и всего общества подчеркивают поправки, предложенные в основной закон страны и вынесенные на общероссийское голосование.

О том, почему это так важно сегодня, мы поговорили с научным руководителем Института Всеобщей истории РАН Александром Чубарьяном.

- Что учреждения науки и культуры, академические учреждения потеряли в период кризиса, что требует первоочередной помощи государства?

- Последствия кризиса ещё предстоит оценить в будущем. Не только у нас, по всему миру. Культурная жизнь фактически приостановлена. Хорошо, конечно, что музыканты, артисты устраивают онлайн концерты и спектакли.

- Да, но это суррогатная жизнь. Пусть и доносимая до зрителя и слушателя на хорошем русском языке.

- Это паллиативы. Они не могут заменить настоящее искусство. И есть опасность, которую нельзя отрицать, чтобы это не стало нормой. Это имеет место и для школы и вузов. Для всей системы высшего образования. Можно учить дистанционно. Но например, на мой взгляд если физику так преподавать проще, то русский язык и литературу, историю - сложнее.

- Институт Всеобщей истории РАН тоже живёт в онлайне?

- Да и довольно активно. Я участвую в различных конференциях. Даже международные конференции проводим. 11 июня будет Конференция с Советом Европы. По поводу Второй мировой войны. Но это всё не может заменить настоящего общения. И знакомство людей с искусством, с культурой требует личного восприятия.

- Потери для учащихся ощутимы?

- Увы, да. Культура общения в онлайн учебном процессе воспитывается не так, как в живом процессе. Достижения технические вступают в некоторое противоречие с гуманитарными аспектами.

- Вы были в рабочей группе, работавшей над поправками в Конституцию. Почему так важно упоминание о русском языке в основном законе?

- Это имеет значение для восприятия всех этих вещей среди мультикультурного населения страны. Я много общаюсь с людьми молодыми. С основным законом они знакомы мало. И внесение положения о русском языке в основной документ имеет большое значение. Во всем мире большинство стран заняты раскрытием своей идентичности. Кто мы такие? Что за народ? Три главных компонента. Культура. Язык. История. То, что государство устанавливает это в Конституции придаёт этим вещам более широкий контекст. И защита языка становится делом государственным.

- Но внесение положения о русском языке вызывало дискуссии?

- Они были. Но серьёзных возражений не звучало. Когда было зафиксировано что русский язык - как государствообразующий и одновременно сказано что права других языков сохраняются и обеспечиваются - это внесло важнейший элемент в дискуссию. Расставило точки над "и".