Число умерших из-за коронавируса в России на 7 июня 2020 года возросло до 5 725 человек. За минувшие сутки на территории регионов страны жертвами заболевания и осложнений после него стали 197 пациентов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

Всего с начала эпидемии коронавируса в России общее число заражений превысило 458 тысяч человек. Сейчас число зараженных на территории страны составляет 231 576. У большинства пациентов с подтвержденным диагнозом коронавируса болезнь протекает в легкой форме или без клинических симптомов.

Количество прошедших успешный курс лечения и полностью выздоровевших от коронавируса жителей РФ уже перевалило 221 тысячу. За прошедшие сутки из медицинских учреждений государства были выписаны 8 708 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом.

Как ранее писал сайт kp.ru, статистика смертности от коронавирусной инфекции в мире постепенно начала идти на спад, однако значительно ускорились темпы распространения болезни. В начале прошлого месяца прирост составлял около 86 тысяч инфицированных в сутки, а за последнюю неделю данный показатель резко вырос – за день появляются примерно 114 тысяч новых случаев.

По последним данным во всех странах мира с начала пандемии медики зафиксировали более 6,8 миллиона зараженных.

Ограничения по коронавирусу в России постепенно снимают после выхода страны на плато заболеваемости. Министерство юстиции страны накануне оценило действия властей и ограничения, которые были введены в регионах для противодействия распространению вируса. Специалисты доказали, что все меры были полностью законными и обоснованными, направленными на защиту здоровья населения.

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