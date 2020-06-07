2020-06-07T02:00:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в России на 7 июня 2020 года составило 221 388 человек

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в России на 7 июня 2020 года
Ксения АНУФРИЕВА
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В числе инфицированных на территории России все еще остается 231 576 местных жителейВ числе инфицированных на территории России все еще остается 231 576 местных жителейФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Число выздоровевших от коронавируса в России на 7 июня 2020 года составило 221 388 человек. Всего за минувшие стуки из больниц на территории страны были выписаны 8 708 пациентов в разных регионах страны, они смогли пройти успешный курс лечения и полностью выздороветь после болезни. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

В числе инфицированных на территории России все еще остается 231 576 местных жителей. За минувшие сутки в государстве появились 8 855 новый зараженных, а общее число заражений с начала пандемии коронавируса достигло отметки в 458 689.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что в России был зарегистрирован препарат для лечения осложнений коронавируса. Специалисты министерства здравоохранения рассказали, что одобрили лекарство «Левилимаб» с торговым наименованием «Илсира». Его медики назначают коронавирусным пациентам с тяжелой формой заболевания, у которых наблюдается цитокиный шторм и избыточная воспалительная реакция организма на внедрение вируса.

В конце мая в стране ведомство одобрило первый отечественный препарат от коронавируса «Авифавир» производства РФПИ – его эффективность составляет более 80 процентов. В свободную продажу лекарство не поступит, но его будут применять в клиники, куда препарат поступит в скором времени.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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