2020-06-07T01:50:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в России, последние новости на 7 июня 2020: Минздрав зарегистрировал передовое лекарство для больных COVID-19

Мы собрали последние новости о коронавирусе в России на 7 июня 2020 года
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в России на 7 июня 2020 годаМы собрали последние новости о коронавирусе в России на 7 июня 2020 годаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Минздрав зарегистрировал передовое лекарство для помощи пациентам c коронавирусом, у которых развивается опасная иммунная реакция на COVID-19, так называемый цитокиновый шторм.

Регистрационное удостоверение получил отечественный препарат «Левилимаб» (торговое название «Илсира»). О том, как работает новое лекарство рассказал "КП" эксперт по разработке, исследованиям и регистрации лекарственных средств, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Еще зимой в Россию из Черногории прилетели погостить несколько семей. Все они русские, просто давным давно переехали в страну Балканского полуострова. Здесь остались родные. Обратные билеты были на руках, но воспользоваться ими не получилось: начался карантин, границы закрыли, авиарейсы отменили. Чтобы вернуться домой, туристы готовы скинуться на частный самолет. В обратную сторону борт мог бы вывести россиян, застрявших в Черногории, но для этого нужны договоренности на высшем уровне.

Коронавирусный карантин усложнил жизнь не только людям, страдают и иные обитатели туристических аттракционов. В Подмосковье терпит бедствие крупный этнопарк "Кочевник": владелец вынужден распродавать имущество, чтобы прокормить верблюдов и яков. Определенную надежду на светлое будущее парка внушает и помощь сограждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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