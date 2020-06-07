2020-06-07T08:32:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Италии, последние новости на 7 июня 2020: число зараженных достигло 234 тысяч

Мы представляем последние новости на 7 июня 2020 года о коронавирусе в Италии [видео]
Елена КОНОВА
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Коронавирус в Италии, последние новости на 7 июня 2020: страна уже ждет туристовКоронавирус в Италии, последние новости на 7 июня 2020: страна уже ждет туристовФото: REUTERS
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По последним новостям о коронавирусе в Италии на 7 июня 2020 года, общее число заболевших достигло 234 801, выздоровели 165 078 человек, скончались - 33 846 человек.

Страна возвращается к привычной жизни. Открыты заведения общепита, торговые центры, магазины, фитнес-клубы, спа-салоны, заработали некоторые музеи и галереи. Скоро возобновится чемпионат по футболу. Правда, пока болельщиков не пустят на матчи, но в июле, возможно, разрешат их посещать. Также восстановлено междугороднее сообщение. Теперь можно навещать своих родственников, живущих в другой провинции.

С 3 июня Италия открыла границы. Теперь в Милан, Рим, Венецию и другие города могут прилетать туристы из тех стран, где обстановка с COVID-19 нормализовалась. Конечно, им придется соблюдать меры безопасности – носить защитные маски и держать дистанцию.

Также в целях безопасности на пляжах Италии будут чаще убираться, шезлонги и кабинки для переодевания – дезинфицировать.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Италии на 7 июня 2020 года, накануне СМИ сообщили, что убытки ФК "Рома" превышают 100 миллионов рублей. Это, конечно, связано с пандемией COVID-19, а также с тем, что клуб не попал в Лигу чемпионов.

В Италии столетнюю женщину, победившую коронавирус, выписали из больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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