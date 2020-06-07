Коронавирус в США, последние новости на 7 июня 2020: число зараженных достигло 1,9 миллиона

По последним новостям о коронавирусе в США на 7 июня 2020 года, общее число случаев заражения достигло 1 920 061, 109 802 человека скончались, 500 849 человек - выздоровели.

На данный момент всех занимает одно – беспорядки, связанные с убийством афроамериканца полицейскими. Но, как правильно заметил глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний в США Роберт Редфил, коронавирус еще не ушел. Он призвал сдать тест на «чуму 21 века» и заметил, что протесты могут стать рассадником инфекции.

Конечно, сейчас в штатах уже открыты кафе, рестораны, бары, торговые центры, магазины и салоны красоты. Даже в штате Нью-Йорк, где еще в марте каждый день сотни человек умирали от COVID-19, уже снимают ограничительные меры. Так, местным жителям разрешено отдыхать в парках и на пляжах, собираться компаниями до шести человек. Но масочный режим еще не отменили – вакцины же нет. Хотя Дональд Трамп сообщил, что готовы уже 2 миллиона вакцин, пока они не одобрены. Кроме того, специалисты сейчас работают над созданием сразу 8 различных лекарств от «чумы 21 века».

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в США на 7 июня 2020 года, накануне за сутки в стране выявили больше 24 тысяч новых случаев заражения COVID-19. 921 человек скончался.