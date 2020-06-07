Бунт в Америке - уже не Марш Мартина Лютера Кинга, а подыгрыш хунвейбинов и комсомольцев

Чтобы понять, почему нынешние американские события вызывают такое тошнотворное чувство - нет, не просто "отторжение", "нехорошо", "не туда", а именно ощущение чего-то невозможно-блевотного, - надо сравнить их с шестидесятыми годами.

Казалось бы, все очень похоже. Ну, там были хиппи и война во Вьетнаме, а здесь хипстеры и полиция, и то же самое расовое меньшинство, да и риторика как будто бы близкая, левая.

Парадокс, однако же, в том, что на самом деле эти современные борцы за все хорошее похожи вовсе не на своих дедушек и бабушек полувековой давности, а на китайских хунвэйбинов и советских комсомольцев двадцатых годов.

Перед нами разворачивается вовсе не "марш Мартина Лютера Кинга" или "постельная забастовка Джона Леннона", а "отправка Дэн Сяопина на перевоспитание в колхоз" или "кошачий концерт безбожников перед домом попа".

В чем принципиальная разница?

Она в том, на чьей стороне находятся старшие, когда младшие бузят.

Маоистское хунвэйбинство или советское хамское комсюковство - это такой специфический тип восстания, который имитирует революционную борьбу за те ценности, которые уже победили на уровне начальства этого государства и этого времени.

И подлинная задача такого восстания - вовсе не опрокинуть существующий порядок, а, наоборот, укрепить этот порядок, запугивая его оставшихся противников.

Ведь классовая борьба по мере приближения к социализму, как мы помним, только обостряется.

И потому мы видим удивительных протестующих, перед которыми на карачках ползают мэры и губернаторы, ректоры университетов и миллионеры, все столпы общества.

В шестидесятые годы - западные - ничего подобного нельзя было представить. Левых активистов сажали, их иногда убивали, их били, полиция и национальная гвардия открывали огонь по студенческим демонстрациям, а не падали на колени, а консервативные белые обыватели вполне себе яростно выражали свое возмущение.

Потому что тогда шла речь о равенстве и свободе - и традиционной иерархии мира, куда эти потребности вдруг вломились.

А теперь речь идет только о господстве.

Об игре в поддавки, целовании сапогов и демонстративном унижении проигравших - перед назначенным победителем.

И можно, конечно, сказать, что это исторически логичный процесс: любая власть гонит своих врагов и утверждает свое превосходство.

Васпы-американцы, пока история была на их стороне, тоже не были милейшими добряками.

Но вот эта советско-китайская маскировка под бунт, под нонконформизм - она действительно тошнотворна.

Буйство с мандатом на буйство, как однажды и навсегда определил Пастернак

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