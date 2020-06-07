Отбирать в военные вузы будут в военкоматах

В этом году, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой набор в высшие военные учебные заведения Минобороны России будет проведен в регионах проживания абитуриентов, без приезда курсантов в вуз.

- В регионы страны отправятся специальные выездные группы, в которые войдут представители вузов, специалисты профессионального психологического отбора и физической подготовки. Они осуществят отбор кандидатов на базе военных комиссариатов всех регионов России. Молодые люди и девушки, решившие поступить в высшее военное учебное заведение, должны обратиться в военный комиссариат по месту регистрации. Узнать о правилах поступления в вузы также можно на официальном сайте Минобороны России по адресу mil.ru, в разделе «Образование. На сайте каждого вуза имеются контактные данные приемных комиссий, специалисты которых подробно объяснят будущему абитуриенту правила поступления в выбранный вуз и порядок направления документов, - сообщили в Минобороны России.

Сотрудники военкоматов известят и расскажут о времени и месте проведения профессионального отбора. Он пройдет с 15 июля по 5 августа.

- В это время специалисты выездных групп совместно с работниками военных комиссариатов определят категорию профессиональной и психологической пригодности, состояние здоровья будущих абитуриентов и уровень физической подготовки. Отдельно стоит отметить, что каждая выездная группа будет отбирать кандидатов для поступления во все 35 высшие военные учебные заведения Министерства обороны России, - отметили в ведомстве.

Приемные комиссии вузов будут работать с 25 июля по 10 августа. За это время они изучат результаты работы выездных групп, результаты ЕГЭ кандидатов и индивидуальные достижения абитуриентов, проведут окончательный профессиональный отбор. А 15 августа кандидаты, успешно прошедшие профессиональный отбор, будут зачислены в военные учебные заведение. Тех, кто не пройдет конкурсные испытания сотрудники военных комиссариатов также оповестят.

Учебный год в военных учебных заведениях стартует планово - 1 сентября.

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