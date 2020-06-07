2020-06-07T12:51:11+03:00
Спорт

Макгрегор в третий раз объявил о завершении карьеры

Его потенциальный соперник Гэтжи считает, что Конор просто ушел в очередной запой
Сергей КИРИЛЛОВ
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Скандальный боец смешанных единоборств Конор Макгрегор написал в соцсетях, что собирается повесить перчатки на гвоздь.Скандальный боец смешанных единоборств Конор Макгрегор написал в соцсетях, что собирается повесить перчатки на гвоздь.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Скандальный боец смешанных единоборств Конор Макгрегор написал в соцсетях, что собирается повесить перчатки на гвоздь.

«Эй, ребята, я решил уйти из боёв. Спасибо вам всем за удивительные воспоминания! Как это было прекрасно! А на этом я со своей мамой в Лас-Вегасе после одной из моих побед, когда стал чемпионом мира. Выбери дом своей мечты, я люблю тебя! Что бы ты ни пожелала, это твоё», - написал Макгрегор в Твиттере.

Это заявление ирландца вскоре прокомментировал боец Джастин Гэтжи.

"К счастью, все пожилые люди, по-прежнему, прячутся по своим домам. Этот парень в очередном запое. Пока-пока. Сегодня были отличные бои. Коди Гарбрандт выдал бой вечера", — написал Гэтжи.

Напомним, что месяц назад Конор наехал на Гэтжи в своем твиттере:

«Джастин, человек не представляет никакой опасности, который обнимает ноги, мы все это знаем. Я собираюсь убить тебя. Твои зубы. Я собираюсь сделать из них чертово ожерелье…», - написал в мае Макгрегор.

А произошло это из-за того, что Джастин Гэтжи, победив Тони Фергюсона, вышел на прибыльный чемпионский бой с Хабибом Нурмагомедовым. А Конор, который так долго стремился получить бой-реванш с Хабибом, остался не у дел.

Кстати, 31-летний Конор Макгрегор объявляет о завершении карьеры уже в третий раз. Впервые он заговорил об уходе из октагона еще в 2016. В 2019 повторил эти слова, но быстро передумал и продолжил выступать в UFC, параллельно рекламируя свой виски. Он то его и сгубил, считают многие.

Конор Макгрегор завершил карьеру в смешанных единоборствах.О своём уходе из спорта 30-летний ирландец написал в Twitter

ИСТОЧНИК KP.RU

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