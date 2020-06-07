В Подмосковье похитили 16-летнего сына адвоката, который проходит по делу о банде киллеров

В Подмосковье пропал сын известного адвоката Константина Скрыпника, который проходит свидетелем по делу банды Аслана Гагиева.

Эта осетинская банда промышляла с середины 2000-х в течение десятка лет - занимались вымогательствами и рейдерскими захватами, неугодных убивали. Поначалу группировка «делала дела» только в Северной Осетии, но затем переключилась и на столичный регион. Среди самых известных жертв - мэр Владикавказа Виталий Караев, несколько начальников местной милиции, а также банкиры Дмитрий Плытник, Александр Слесарев, Новосельский, Дегтярев. Иногда бандиты устраивали уличные засады, расстреливая машины своих оппонентов из автоматов, иногда действовали с жестокостью настоящих маньяков. Например, Плытника несколько часов жестоко пытали, а когда он подписал все, что от него требовалось (банда захватывала его активы), мужчине отрезали голову и выбросили в реку. Банкира Новосельцева живым залили бетоном в бочке, которую прятали в подвале на Чистых прудах. Мужчина умирал несколько дней. Позже члены ОПГ вывезли бочку за город и выбросили в канал имени Москвы.

На данный момент следователи считают, что банда Аслана Гагиева причастна к убийству 80 человек. Но на самом деле жертв может быть больше. Задержания членов банды начались в 2014-м. Некоторые лидеры сумели скрыться. В частности, самого Гагиева экстрадировали из Австрии лишь в 2018 году. Следствие до сих пор продолжается.

В свою очередь Константин Скрыпник занимался не только адвокатскими делами, но и бизнесом. В частности, был владельцем «Арт-Отеля» в центре Москвы, который бандиты сделали своей штаб-квартирой - в ресторане Гагиев и его приближенные проводили встречи с жертвами и клиентами. Сам Скрыпник, насколько известно, стал свидетелем встречи в отеле, на которую к киллеру Руслану Юртову (по кличке Джано) приехала из Владикавказа прокурор Ольга Швецова. Женщина заказала убийство следователя Александра Леонова, который на тот момент разводился с ее сестрой. Спустя несколько дней, по версии следствия, именно Джано расстрелял Леонова. Подкараулив у дома. Прокурора Швецову задержали в декабре 2019-го.

Расследование по банде все еще продолжается. А Скрыпник в нем является одним из ключевых свидетелей.

- В начале июня стало известно, что на телефон 16-летнего сына адвоката поступают угрозы, адресованные Скрыпнику-старшему. «Передай отцу, если он не заткнет рот у Боева, то замолчит навсегда» (Боев - один из следователей, ведущих дело).

- Их автор, как сообщается, даже не скрывался - тот самый Руслан Юртов, киллер, который сейчас сидит в СИЗО. К сообщению прилагалось его фото из камеры.

- Скрыпник написал заявление в ФСБ и полицию, требуя дать ему госзащиту.

- Спустя пару дней сын Скрыпника вышел из дома в Солнечногорске и пропал.

Подростка искали двое суток. Как сообщают источники издания Baza в правоохранительных органах, школьника обнаружили в окрестностях Ногинска. По словам самого парня, его держали в подвале. Отпустили с запиской, которая вновь адресована адвокату Константину Скрыпнику.

Адвокат продолжает требовать, чтобы его с семьей взяли в программу по защите свидетелей.