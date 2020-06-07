В Азове Ростовской области малышей с детского сада приучают к раздельному сбору мусора

В городе Азов Ростовской области малышня теперь несет из дома в детские сады не любимых плюшевых мишек и машинки, а… мусор. Пластиковые бутылки, разноцветные крышечки, флаконы, ненужную бумагу – все то, что можно сдать на переработку и потом наделать кучу полезных вещей. Специальные контейнеры для раздельного сбора мусора установили во всех детсадах города – веселые, яркие, простые и понятные. Детворе эта идея ужасно понравилась! Они теперь с большим удовольствием заполняют эти баки и учатся делать нашу страну чистой.

На контейнерах - яркие таблички с понятной для малышей информацией о видах вторсырья и способах его переработки Фото: предоставлено «ЭКА-Азов».

Проект «Раздельный сбор в детский сад» придумали волонтеры Азовской экологической организации «ЭКА-Азов». К началу прошлого года в этом небольшом городке отдельные контейнеры для бумаги и пластика стояли уже во всех дворах и при школах. Не дошли только руки до самых маленьких жителей.

— Малыши ничего не знали о том, как важен и зачем нужен раздельный сбор, в детских садах не хватало раздельных накопителей для мусора, — рассказал директор «ЭКА-Азов» Владимир Калашников порталу Открытые НКО. – Это мы и решили исправить.

Дети учатся разделять мусор на веселых уроках. Фото: предоставлено «ЭКА-Азов»

Активисты подали заявку на конкурс президентских грантов и выиграли. В итоге, в прошлом году во всех 26 детских садах Азова установили специализированные накопители для сбора макулатуры и пластика. На них специальные яркие таблички с понятной для малышей информацией о видах вторсырья и способах его переработки. Вот вы, например, знали, что всего три пластиковые бутылки могут превратиться в бейсболку, а 30 — в классный лего-мобиль? А если бы они отправились на свалку, то разлагались бы там сотни лет!

Экоуроки. Фото: предоставлено «ЭКА-Азов».

Кроме этого, волонтеры «Эка-Азов» провели экологические уроки более чем для тысячи малышей старших и подготовительных групп.

— Главный блок урока — игра «разделяйка». Малыши делятся на две команды и на время соревнуются в раскладывании карточек с изображениями видов сырья по корзиночкам — условным накопителям, — объяснил Владимир Калашников. — Та команда, которая быстрее и правильно разделит сырье по фракциям — побеждает. Вот так во время игры малыши изучают виды вторичного сырья, учатся разделять и запоминают цвета накопителей.

Акция по сбору крышек Фото: предоставлено «ЭКА-Азов».

Но больше всего малышам понравились акции по сбору макулатуры и пластиковых крышек из-под бутылок, которые прошли во всех детских садах. Ребята вместе с мамами, папами и воспитателями собрали около 20 тонн ненужной бумаги и 500 килограммов пластика. Вторсырье большая машина увезла на переработку, а на вырученные деньги волонтеры купили в группы карандаши, краски и фломастеры, а также корм для животных городского приюта.

Экоурок в одной из школ. Фото: предоставлено «ЭКА-Азов».

В итоге сегодня Азов — первый город в Ростовской области, а может и в стране, где во всех школах и садах внедрен раздельный сбор. И это здорово – ведь когда дети приходят в школу, они уже знают, что такое раздельный сбор, как он важен и как его организовать.

Волонтеры продолжают учить малышей этому важному делу, ведь ребята старших групп выпускаются и приходят новые, которые еще не знакомы с этим материалом. Расширилась и география проекта: идей загорелись сотрудники детских садов в поселках Азовского района, поэтому волонтеры будут проводить уроки и в них.

В итоге сегодня Азов — первый город в Ростовской области, а может и в стране, где во всех школах и садах внедрен раздельный сбор Фото: предоставлено «ЭКА-Азов»

— А еще у нас возникла мысль проводить подобные занятия для малышей начальных классов школ, — рассказали в «ЭКА-Азов». – Мы доработали урок, и с весны начали проводить его в школах города для ребят с первого по четвертый классы. Правда, успели провести не много, пришлось приостановить процесс из-за пандемии. Но как только все наладится, мы снова будем учить ребят в азовских садах и школах делать нашу страну чистой и красивой.

Материал публикуется в рамках конкурса на лучшую экологическую инициативу «Чистая страна», который «Открытые НКО» проводят при поддержке ИД «Комсомольская правда».