Ученые разобрались, почему на политических шоу никто не слышит противников

Сколько раз так было, что в горячем споре вы предъявляли один железный аргумент за другим, а оппонент все равно не соглашался. Вы приводили логичные доводы, демонстрировали неопровержимые доказательства своей правоты, а тот, с кем вы спорили, продолжал твердо стоять на своем, отвергая очевидное. В какой-то момент начинало казаться, что ваш противник уже осознал, что спор им проигран, и просто не желает терять лицо. На самом деле нет. Исследования Университетского колледжа Лондона показали, что мозг твердо в чем-то уверенного человека просто не в состоянии обрабатывать информацию, которая противоречит его убеждениям.

Несет ли коронавирус угрозу человечеству или опасность Covid-19 несказанно преувеличена? Кто виноват в беспорядках в США? Есть ли эффект глобального потепления? Нужно ли было сажать Кокорина с Мамаевым – обо всем этом можно спорить до хрипоты. Только дискуссия и доводы оппонентов не приблизят спорщиков к истине и согласию.

Психологи и все, кто хоть раз видел политические ток-шоу на российском ТВ, и так знали об этом. Но не понимали механизма этого явления: как вроде бы адекватные в обычной жизни люди при спорах теряют логику, здравый смысл и вообще не воспринимают аргументы. Разобраться помогла серия экспериментов и энцефалограммы головного мозга.

Специалисты Лондонских Центра нейровизуализации человека и Центра вычислительной психиатрии и исследований старения отобрали 75 человек. Им предложили оценить, перемещаются ли в данный момент точки по монитору, и оценить уверенность, с которой они дают этот ответ, в процентах – от 50 до 100. Во второй части эксперимента тем же самым людям снова показали движущиеся точки и попросили принять окончательное решение. В этот момент они могли лишний раз проверить свой ответ и, используя новую информацию, убедится, правы ли они.

В эти моменты у участников снимали магнитоэнцефалограммы – визуализировали электронную активность головного мозга. И выяснилось, что мозг тех, кто не был уверен в первом ответе, активно искал подсказок в новой информации. А вот «главный компьютер» тех частников, чей первоначальный выбор был очень уверенным, вел себя противоречиво. Если на экране человек видел то, что подтверждало его первый ответ, мозг был очень чувствителен. Но если на экране было нечто противоречащее его первоначальному выбору, мозг просто игнорировал эту информацию.

В реальном мире, где убеждения для людей значат намного больше, чем движущие на экране точки, эффект наверняка будет еще сильнее, уверены исследователи. А один из экспериментаторов, Макс Роллвэйдж добавил: «Понимание нейронных механизмов помогут людям повысить их самосознание и принимать более правильные решения».

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