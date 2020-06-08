Уникальный эколагерь в Екатеринбурге объединил людей с инвалидностью и простых жителей в борьбе за чистоту родного города

Каждое лето на полуострове Баран Верх-Исетского пруда в Екатеринбурге можно наблюдать такую картину: из палаток выходят ребята, надевают перчатки, берут огромные пакеты и идут убирать мусор. Среди них не совсем обычные уборщики: незрячие с белой тростью, темнокожие девушки с африканскими косичками и другие. Верх-Исетский пруд – одно из самых популярных и любимых горожанами мест отдыха. Но, к сожалению, и одно из самых загрязненных отходами.

МЭВИЛ — Молодежный Экологический Волонтерский Инклюзивный Лагерь. Фото: предоставлено АНО «Белая трость».

— Общественные инициативы по очищению природы появились в ответ на то большое количество мусора, которое мы производим, — сообщил порталу Открытые НКО Артём Вострецов, волонтер екатеринбургской некоммерческой организации «Белая Трость». — Но эта работа превратилась в «сизифов труд», потому что на очищенных территориях очень быстро вновь появлялись отходы. И стало понятно, что главное, чему нужно уделить внимание в первую очередь — формирование экологической культуры у людей.

К проекту присоединяются все больше екатеринбуржцев Фото: предоставлено АНО «Белая трость».

Так и родился МЭВИЛ — Молодежный Экологический Волонтерский Инклюзивный Лагерь. Это проект некоммерческой организации «Белая Трость», основанной инвалидами по зрению. Несмотря на то, что видеть этот мир во всей его красоте эти люди не могут, они полны желания и сил менять его к лучшему. И стараются всеми способами зажечь это желание и в других, помочь людям с ограниченными возможностями здоровья раскрыть свои таланты и способности.

— Это происходит во многом благодаря инклюзии: когда вместе для общего дела собираются представители разных социальных групп, раскрываются внутренние ресурсы человека, — объясняет Артём Вострецов.

Это и есть главный принцип МЭВИЛа. Первый экологический лагерь волонтеры провели 4 года назад. И если сначала участников было совсем немного, то сегодня к необычному проекту «Белой Трости» присоединяются все больше екатеринбуржцев. В течение семи дней ребята живут в палатках на полуострове Баран. Работы по очистке территории здесь у МЭВИЛа всегда хватает.

Идею проекта теперь успешно воплощают в жизнь по всему миру Фото: предоставлено АНО «Белая трость»

— Участники лагеря вместе готовят еду на природе, ведут быт, убирают захламленные территории, для них проводятся деловые игры и тренинги, — рассказывает Артём Вострецов. — Все это помогает прививать идеи культуры «экологии мышления – экологии действий», которая сама по себе подразумевает не наносить ущерб природе. В среднем, каждый год участниками лагеря становятся более ста человек – представителей разных социальных групп. За одну поездку вывозится до 5 тонн мусора.

За время своей работы МЭВИЛ смог объединить под своим флагом очень разных людей: незрячих из «Белой Трости», тех, кто преодолевают зависимость – выпускников реабилитационного центра «Урал без наркотиков», волонтеров – студентов из УрФУ и Свердловского областного медицинского колледжа, студентов из Индии, обучающихся в УрФУ по обмену, педагогов из Уганды и Нидерландов.

В проекте вместе с екатеринбуржцами участвуют студенты из Индии, педагоги из Уганды и Нидерландов. Фото: предоставлено АНО «Белая трость»

Так что не удивительно, что идею проекта теперь успешно воплощают в жизнь не только в других российских городах и селах — Серове, послеке Кинель-Черкассы, Севастополе, но и в других странах — Уганде, Кении и Голландии!

— Девиз МЭВИЛа – «Преобразуем мир» и его смысл распространяется далеко за рамки фактической уборки территорий, — говорит Артём Вострецов. — Это сплочение людей, формирование новой культуры мышления и поведения, возможность для участников реализовать себя и быть сопричастным с природой. А уникальным проект делает инклюзия, позволяющая ребятам обмениваться опытом и развивать скрытые таланты и способности друг друга.

МЭВИЛ-2018.С 1 по 6 августа 2018 года на полуострове Баран прошел Молодежный Экологический Волонтерский Инклюзивный Лагерь МЭВИЛ.

Материал публикуется в рамках конкурса на лучшую экологическую инициативу «Чистая страна», который «Открытые НКО» проводят при поддержке ИД «Комсомольская правда».