В Башкирии туристы-экстремалы на джипах устраивают субботники в труднодоступных заповедных местах

Хребет Большой Шатак в Башкирии: в какую сторону не повернись — вокруг тебя только горы и горная степь, тайга пробуждается от долгой зимы, а воздух такой чистый, что им невозможно надышаться. А еще пальцем можно достать до облаков. Невероятную красоту омрачает только мусор, который оставили здесь отдыхающие. Даже в этих далеких местах, куда еще добраться нужно суметь, гадят люди. Ребята из клуба «Белый медведь», приехавшие на Большой Шатак на своих внедорожниках, достают перчатки, пакеты и устраивают субботник. В итоге на четырех машинах увозят 11 больших мешков отходов.

В списке экологов-экстремалов уже много мест, где они навели чистоту Фото: предоставлено клубом «Белый медведь».

«Белый медведь» — необычный клуб. Хотя начиналось все вполне традиционно. Две семьи туристов-эксремалов на внедорожниках объединились, чтобы путешествовать по труднодоступным местам, куда обычными способами не добраться. Потом появились единомышленники и стали совершать поездки вместе, а осенью прошлого года Клуб экстремального и семейного туризма «Белый медведь» открылся официально. Желающих покататься по нехоженым просторам Башкирии с каждым днем становилось все больше, при чем присоединялись к группе и экстремалы из других регионов. «Медведи» даже устроили тур выходного дня для гостей из Москвы, чтобы привлечь внимание к развитию туризма в Башкортостане. А еще проводили благотворительные праздники, автосоревнования «Медвежья тропа» по прохождению трассы с искусственными препятствиями для внедорожников и много чего еще интересного.

Каждая поездка заканчивается субботником. Фото: предоставлено клубом «Белый медведь».

— Но когда мы начали устраивать наши мини-путешествия, то увидели в каком печальном состоянии находятся эти красивые места: повсюду бутылки, банки, пакеты и прочее. Поэтому мы и решили приятное совмещать с полезным, — рассказала порталу Открытые НКО Наталья Харитонова, одна из основательниц клуба «Белый медведь». – О своей идее мы рассказали в нашей группе Вконтакте – что хотим не просто ездить по красивым местам, но и устраивать там субботники. И к нашему удивлению количество подписчиков очень быстро пошло по нарастающей. Люди откликнулись и поддержали нас.

Субботники собирают по 50 участников Фото: предоставлено клубом «Белый медведь».

И теперь каждый раз, отправляясь в путешествие на квадроциклах и внедорожниках, ребята берут с собой все самое необходимое для уборки: пакеты, перчатки, грабли. Выезды устраивают каждый выходной, причем присоединиться к «медведям» могут и путешественники, у которых нет своих мощных четырехколесных друзей, главное – наличие мест.

В группе «Белый медведь» уже 588 участников. После каждой поездки добавляются люди, которым небезразлична природа в райских уголках Башкирии: заповедниках, памятниках природы, национальных парках.

Выезды устраивают каждый выходной Фото: предоставлено клубом «Белый медведь».

— Если начинали мы с субботников, на которых было все четыре человека, то теперь они собирают по 50 участников! – радуется Наталья. — Отдыхающие по непонятным причинам продолжают оставлять мусор, который очень тяжело вывезти из труднодоступных мест, но мы это делаем за них! Под девизом: «Это не мой мусор, но это моя Республика!»

В списке экологов-экстремалов уже много мест, где они навели чистоту. Например, Стерлитамакские Шиханы, которые можно назвать настоящим геологическим музеем под открытым небом. Волонтеры из Москвы, Уфы, Стерлитамака приехали полюбоваться красотами этих величественных гор отрядом из 9 машин и заодно провели небольшой субботник.

Одна из последних поездок — к водопаду Куперлю.

— Нас было много, ехали долго… Грязь, подъемы, спуски, броды, поломки — все это стоит пережить, чтобы увидеть красоту водопада. Благодаря своей труднодоступности этот райский уголок очаровал всех! – рассказывает Наталья. — Еще одна достопримечательность — Карстовый мост! По форме он напоминает каменную арку. «Наелись» этими красотами надолго. В общей группе было 15 машин. Утром по традиции провели субботник. К сожалению, и здесь мусора от отдыхающих хватало. Собрали 17 мешков.

— Поездка очень понравилась, столько впечатлений, я даже не представляла себе, что у нас в Башкирии могут быть такие красивые места, — поделилась участница путешествия Людмила Сабурова. — У меня нет своей машины, но ребята мне предоставили место в автомобиле, причем, бесплатно. А еда, приготовленная на открытом огне, была восхитительна! И, конечно, это здорово, что кроме отдыха они устраивают и субботники. В этот раз мы убирали Привольную поляну на Нугуше. Я считаю кощунством приехать, нагадить и не убрать за собой. Не понимаю, почему люди так делают.

А в последние выходные мая «медведи» провели субботник на берегу реки Ашкадар. Здесь с весны оставался мусор, занесенный паводком, к нему отдыхающие добавили еще много банок, бутылок, полиэтиленовых пакетов.

— Мы решили убрать хоть небольшой участок реки. Разъехались вдоль берега на 6 машинах — итог работы: полная газель мусора и прицеп, — рассказали волонтеры.

Узнать подробности о жизни и добрых экологических делах клуба «Белый Медведь», а также присоединиться к волонтерам-экстремалам, можно на странице активистов Вконтакте.

Водопад Куперля 22.05.20-24.05.20.

Материал публикуется в рамках конкурса на лучшую экологическую инициативу «Чистая страна», который «Открытые НКО» проводят при поддержке ИД «Комсомольская правда».