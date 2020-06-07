Забыли про стыд: Как Шура, Филипп Киркоров, Анита Цой и другие завоевывают молодую аудиторию

«Фарш невозможно провернуть назад», как поется в переделке хита Аллы Пугачевой. И звезды российской эстрады, потихонечку выходящие в тираж, понимают — им на смену уже приходят молодые, дерзкие и фриковатые (Little Big, Zivert, Моргенштерн и др.). Что делать?Как не растратить популярность, аудиторию и, соответственно, капитал? Отчаянно кривляться — выбирают звезды. Иногда это смотрится странновато.

Анита Цой маринуется в рассоле

Выпуск экстремально-юмористического шоу Comment Out с Анитой Цой набрал за неделю порядка 4 миллионов просмотров. И это объяснимо. В проект звезды приходят, чтобы вызвать всплеск внимания к своей персоне, выполняют о-о-о-чень смелые (для нашей закрепощенной и консервативной эстрады) задания и порой шокируют. И Анита Цой, пришедшая в гости к Владимиру Маркони, это прекрасно понимала. И отожгла по полной! Артистка не отказалась ни от одного задания и: стояла в бочке с солениями половину выпуска, дышала парами вареной рыбы под полотенцем (как картошкой от простуды, помните?), пила выжатый ногами бодибилдера цитрусовый сок, лежа у него между ног, а еще звонила Валерии, чтобы предложить пописать в штаны на камеру. Зачем все это? Ради вас, зрители и слушатели!

Галкин стал Бэтменом

maxgalkinru Галкин стал Бэтменом

Увлекшийся на карантине постановкой и съемками клипов Максим Галкин, решил убить сразу несколько зайцев. Во-первых, поиграть на любви молодежи к супергероям вселенной комиксов. Во-вторых, связать трендовую тему коронавируса с конспирологией (говорят, вирус появился в результате контакта с летучей мышью). Так появилась идея переодеться...в Бэтмена и спеть Арию Карантинца, стоя на постаменте рядом с памятником этому киноперсонажу. Звучит безумно? А Галкину — весело!

На языке маркетологов это называется «удержание аудитории». Во время самоизоляции нельзя делать паузы в конвейерном потоке контента — нужно постоянно «подкармливать» аудиторию новыми и новыми фишками.

Киркоров обратился в фаллос

Друг семьи Максима Галкина и Аллы Пугачевой Филипп Киркоров никогда не был против скинуть гламурную чешую и пошалить в интернете. Все помнят прошлогодние клипы «Цвет настроения — синий» и «Ибица», где певец отрезал козлу тестикулы, купал в фекалиях Николая Баскова и садился ему же на лицо.

Басков и Киркоров в новом клипеФото: принтскрин видео.

В свежей работе — проекте «В маске шоу» (СТС) — король российской поп-сцены соглашается на роль...фаллоса. По сюжету Киркорову предлагают снять ролик для передачи Первого канала Елены Малышевой «Жить здорово!». Артисту нужно сыграть увеличенную простату, потому что он идеально подходит для этого по росту. Возмущенный певец картинно негодует и в сердцах предлагает сыграть «стоячий член». Голос за кадром сообщает Филиппу, что такой вариант тоже рассматривается. В итоге Киркоров соглашается, но на определенных условиях: Николай Басков играет простату, а Юрий Лоза — аппендицит («потому что он нахрен никому не нужен»).

- Увеличиваюсь я бесконтрольно, - поет народный артист России. - А дяде потом писать больно. Ты следи за собой, не болей. И меня помассируй скорей!

Сложно было бы себе представить подобное во времена ажиотажа вокруг альбома «Я не Рафаэль» 1994 года. Но наступили другие времена — и Филипп теперь готов изображать предстательную железу.

Шура все еще худеет и играет в бабушку

Казалось бы, почему 45-летнему Александру Медведеву (певец Шура) не принять уже себя таким, какой он есть, и не перестать худеть. Милый, круглый, похожий на близнецов Траляля и Труляля из голливудской версии «Алисы в стране чудес», он и так любим аудиторией за шлягеры из 90-х. Но нет.

Траляля и Труляля из голливудской версии «Алисы в стране чудес»Фото: кадр из фильма

Артист ежедневно пытается привлечь внимание и народную любовь и изнуряет себя диетами и операциями. В результате одной из последних, как уверяет Шура, ему удалось похудеть на 20 килограммов.

shuramedvedev Шура похудел

Шура постоянно придумывает, чем еще эпатировать публику. И порой доходит в этом до крайностей. То ненароком выложит видео из странного ночного клуба, работающего в карантин, где гуляет в компании Мити Фомина. То моет полы на лестничной клетке шваброй в халате и с веером в руках. То изображает бабушку, которая кормит мини-пига яблоками. То прячется в избушке на детской площадке, как у себя дома.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/783606" frameborder="0"></iframe> Шура постоянно придумывает, чем еще эпатировать публику.

У каждого свои представления о креативе. Но, выходит, чем хуже, тем лучше?