Андрей Туманов о беспорядках в США: В Америке сейчас вскрылись нарывы

Андрей Туманов в начале 2020-го полетел в США в командировку. Рабочая поездка уже заканчивалась, когда в Штатах началась пандемия коронавируса - и границы на влет и вылет для большинства «обычных граждане» закрыли. Глава организации «Садоводы России» в это время находился в районе Лос-Анджелеса - и «застрял» там на значительное время. У него была возможность наблюдать воочию, как Соединенные Штаты борются с вирусом, а потом и с растущим напряжением из-за межрасовых и социальных конфликтов.

Андрей ТумановФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Вы провели в США довольно много времени в этом году, лишь недавно вернувшись в Россию. Что, по вашему, сейчас происходит в Штатах?

- В Америке сейчас вскрылись нарывы. В этой стране так много противоречий. Там так людей которые не любят друг друга…Изнутри видно, что она расколота очень сильно.

- Кто именно и кого не любит?

- Богатые и успешные, которых много, не любят людей бедных, тех, кто опустился на дно, и которые уже не поднимутся, и их тоже достаточно много. И противоречия между ними практически не разрешимы. Это один из «стогов сена», куда попала искра. Не надо при том думать, что таких противоречий нет у нас. И, например, в Израиле они есть.

- Как Америка это перенесет?

- Почему я не переживаю за Америку? Если врач лечит нарыв — его лучше побыстрее вскрыть, чем заматывать и не замечать. Вот там нарыв вскрыли. Чрез какое то время их общество станет чуть здоровее, чем было. Именно из-за нынешней бузы и бучи.

- Они извлекут уроки из происходящего?.

- Думаю, да. Да, они делают много ошибок, много всякой дури. Но они всегда извлекают уроки. Как в старом анекдоте про Чингачгука и Чапаева - не наступать стараются на одни грабли. Очень быстро учатся.

- Может, пример приведете такой быстрой учебы?

- В марте в Лос-Анджелесе я видел начало паники в магазинах. Ну и я их начал учить. Объяснял им - зачем гоняться за мясом мороженым, если можно купить свежее и сразу заморозить. Они смотрели на меня с восхищением — какой я умный. Я думал — вот какие же они дебилы! Но прошла неделя — и они уже лучше меня все это знали: где что лучше купить и когда в морозилку заложить.

Что не отменяет того, что страна несправедливая и жить там очень нелегко.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/782773" frameborder="0"></iframe> «Я не могу дышать».Америка в огне! Всю страну охватили массовые беспорядки. А поводом для этого послужила смерть одного человека - Джорджа Флойда. Кто же он такой?

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