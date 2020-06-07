На месте разлива топлива в Норильске побывала делегация коренных народов Севера

7 июня территорию ТЭЦ-3 и береговую зону реки Амбарная, где на прошлой неделе произошел разлив дизельного топлива, посетили представители коренных малочисленных народов Севера. Они ознакомились с ходом работ по ликвидации аварии и посмотрели, как происходит сбор нефтепродуктов с поверхности воды.

Жители Таймыра оценили слаженную работу бригад на объектах спасательных работ, а также отметили, что счастливы быть в курсе событий, которые происходят сегодня на их земле.

«Мы всегда взаимодействуем с коренными малочисленными народами Севера», – рассказал журналистам вице-президент компании «Норникель», директор Заполярного филиала Николай Уткин. «Мы находимся на территории, где они живут и работают, а потому, компания хочет их поддержать и максимально быстро реализовать сотрудничество».

Вице-президент компании «Норникель», директор Заполярного филиала Николай Уткин.

На сегодняшний день «Норникель» предлагает малочисленным народам новую программу помощи.

«В частности, увеличение популяции оленей, есть проект по выпуску мальков с целью поддержания популяции редких рыб. Как только ситуация нормализуется, мы приступим к реализации этой программы», – сообщил президент компании Владимир Потанин.

Представители коренных малочисленных народов Севера открыты для диалога и готовы вместе с компанией заниматься вопросами рекультивации земель после завершения спасательной операции. А пока, прибыв на место ЧС, делегация коренных народов поспешила к воде. Ненцы и долганы, почитающие традиции предков и обеспокоенные состоянием природы, незамедлительно совершили обряд «кормления» реки. Они бросили в воду кусочки хлеба и попросили прощения за нанесенный ущерб.

Глава общины Долган Геннадий Щукин объяснил: «У нас очень много духов, которых нужно уважать. Чтобы дух воды не сердился и не принес нам голод, мы его «накормили». Мы не беспокоимся за технологию сбора топлива, мы просто боремся за свою экологию, и будем делать это всеми способами».

В оперативном штабе ликвидации аварии 7 июня сообщили, что темпы очистительных работ многократно возросли.

«На сегодняшний день задействовано порядка 400 человек в районе ТЭЦ-3, 170 единиц разнообразной техники – погрузчики, экскаваторы, бульдозера. Я считаю, на сегодня мы набрали тот максимальный темп, который мы ставили перед собой задачу набрать», – сказал вице-президент «Норникеля» Николай Уткин.

Увеличен и темп очищения водной поверхности. По словам первого замминистра МЧС Александра Чуприяна, за последние сутки на реке Амбарной собрано 853 тонны водонефтяной смеси. Всего за время спасательной операции – 1714 тонн.

«Береговая линия с учетом всех карманов и ручейков обработана на протяжении 20 километров, а «Росприроднадзор» производит постоянный забор проб воды и почвы. Уже собрано 80 проб: 60 на реке и 20 на грунте», – добавил Чуприян.