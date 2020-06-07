2020-06-07T19:16:37+03:00
Общество

На месте разлива топлива в Норильске побывала делегация коренных народов Севера

Они ознакомились с ходом работ по ликвидации аварии
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Зону реки Амбарная, где на прошлой неделе произошел разлив дизельного топлива, посетили представители коренных малочисленных народов Севера.Зону реки Амбарная, где на прошлой неделе произошел разлив дизельного топлива, посетили представители коренных малочисленных народов Севера.
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7 июня территорию ТЭЦ-3 и береговую зону реки Амбарная, где на прошлой неделе произошел разлив дизельного топлива, посетили представители коренных малочисленных народов Севера. Они ознакомились с ходом работ по ликвидации аварии и посмотрели, как происходит сбор нефтепродуктов с поверхности воды.

Жители Таймыра оценили слаженную работу бригад на объектах спасательных работ, а также отметили, что счастливы быть в курсе событий, которые происходят сегодня на их земле.

«Мы всегда взаимодействуем с коренными малочисленными народами Севера», – рассказал журналистам вице-президент компании «Норникель», директор Заполярного филиала Николай Уткин. «Мы находимся на территории, где они живут и работают, а потому, компания хочет их поддержать и максимально быстро реализовать сотрудничество».

Вице-президент компании «Норникель», директор Заполярного филиала Николай Уткин.

Вице-президент компании «Норникель», директор Заполярного филиала Николай Уткин.

На сегодняшний день «Норникель» предлагает малочисленным народам новую программу помощи.

«В частности, увеличение популяции оленей, есть проект по выпуску мальков с целью поддержания популяции редких рыб. Как только ситуация нормализуется, мы приступим к реализации этой программы», – сообщил президент компании Владимир Потанин.

Представители коренных малочисленных народов Севера открыты для диалога и готовы вместе с компанией заниматься вопросами рекультивации земель после завершения спасательной операции. А пока, прибыв на место ЧС, делегация коренных народов поспешила к воде. Ненцы и долганы, почитающие традиции предков и обеспокоенные состоянием природы, незамедлительно совершили обряд «кормления» реки. Они бросили в воду кусочки хлеба и попросили прощения за нанесенный ущерб.

Глава общины Долган Геннадий Щукин объяснил: «У нас очень много духов, которых нужно уважать. Чтобы дух воды не сердился и не принес нам голод, мы его «накормили». Мы не беспокоимся за технологию сбора топлива, мы просто боремся за свою экологию, и будем делать это всеми способами».

В оперативном штабе ликвидации аварии 7 июня сообщили, что темпы очистительных работ многократно возросли.

«На сегодняшний день задействовано порядка 400 человек в районе ТЭЦ-3, 170 единиц разнообразной техники – погрузчики, экскаваторы, бульдозера. Я считаю, на сегодня мы набрали тот максимальный темп, который мы ставили перед собой задачу набрать», – сказал вице-президент «Норникеля» Николай Уткин.

Увеличен и темп очищения водной поверхности. По словам первого замминистра МЧС Александра Чуприяна, за последние сутки на реке Амбарной собрано 853 тонны водонефтяной смеси. Всего за время спасательной операции – 1714 тонн.

«Береговая линия с учетом всех карманов и ручейков обработана на протяжении 20 километров, а «Росприроднадзор» производит постоянный забор проб воды и почвы. Уже собрано 80 проб: 60 на реке и 20 на грунте», – добавил Чуприян.

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