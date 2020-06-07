Геннадий Онищенко: “Пивные короли”, дабы привлечь к своему пойлу, говорят, что его пьют больше водяры. Враньё!

- Геннадий Григорьевич, примечательные цифры обсуждают сейчас в СМИ. Вот: «Продажа спиртного с марта по май этого года упала на 17 % по сравнению с аналогичным периодом 2019 года». Это реальная статистика пандемии?

- Вы на кого ссылаетесь?

Геннадий Онищенко: «Пивные короли”, дабы привлечь внимание к своему пойлу, говорят, что его в пандемию стали пить больше водки. Враньё!» 00:00 00:00

- «Согласно анализу фискальных данных...», «выводы алкогольной компании». В общем, те, кто обнародовал эти данные, сами занимаются пивом и на первое место ставят свой напиток.

- Как можно доверять таким данным? Я знаком с другими... Исследовательские компании - серьёзные - говорят, что количество потребления алкоголя возросло.

- Вот так?

- Да... Сегодня доходы населения упали. С одной стороны, это - мощный ограничитель, когда в семье каждая копейка на счету. Но! И, тем не менее, люди еще больше тратятся на алкоголь.

- Столько же пьют все-таки в пандемию?

- На самом деле рост - от 5 до 7 %. И это при том, что в России и без того - запредельно высокое потреблении, которое превышает 10 литров в пересчете на безводный спирт, - это огромная цифра.

- На человека - в год?

- Ну, да...

- Чего же здесь запредельного-то! 10 литров...

- Так это же ведь - безводного! А так - это два с половиной ведра водяры! И ещё эту норму перекрывать?!

- Ого! Геннадий Григорьевич, ну, и словечко у вас - «водяра»!

- А ты что - фольклором не занимался никогда? (смеётся)

- (смеюсь) Да я сейчас только им и занимаюсь! Есть какое-то противоядие? Как этого можно избежать?

- Нам надо не только выйти на то, чтобы в напряженные дни (связанные с пандемией.- А.Г.) меньше пить, но и пить вообще меньше надо.

В России есть очаги антиалкогольного оптимизма в - Чечне, в Ингушетии. Статистика считает выпитое по количеству проданного алкоголя. Вот эти два региона имеют цифру 0. Там запрещена продажа алкоголя вообще.

- Это не очаги, это оазисы! А я там много раз бывал. В ресторан можно прийти в Грозном, заказать спиртное. Но коньяк могут в чайничке принести.

- Я попрошу главу республики Кадырова, чтобы он провел рейды по этим ресторанам. И закрыл их, как минимум. Продажа есть продажа. Прошлой осенью я был в Чечне, ездил туда получать награду, мне вручали «Серебряную сову». Потом мы сели пообедать и не имели счастья наблюдать то явление, которое вы описали.

- Чайничек вам не приносили. Приводятся еще такие цифры: потребление шампанского сократилось на 33 %, текилы – на 30 %, водки – на 26 %. Тоже цифры высосаны из пальца?

- Эти «воротилы», по-другому я их назвать не могу, протащили через Госдуму закон о продаже пива на стадионах. Это вообще позор.

Я думаю, что наше общество ответит тотальным отказом от потребления алкоголя и оставит его лишь не самым социально адаптированным гражданам.

- Чуть было не сказал: за что и выпьем! Но я эту фразу вычеркивать не буду, пусть мне будет стыдно за нее.

- Ваша склонность к «провокациям» известна. Она не произведет никакого впечатления.

- Я тоже в этом абсолютно уверен.

- Вам – ещё большей уверенности, счастья безалкогольного.

- Оно у меня есть. Благодаря вам, у меня безникотинное счастье, безалкогольное! Спасибо.

- И запомните: “пивные короли”, дабы привлечь внимание к своему пойлу, говорят, что его в России пьют больше, чем водки.

- Или водяры.

- Враньё!