2020-06-07T20:41:44+03:00
Общество

Абрамович купил картину Мунка "Крик" за 120 миллионов долларов

На средства, заплаченные миллиардером, в Норвегии построят музей, отель и центр искусств
Ася КУЗНЕЦОВА
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Роман Абрамович купил на аукционе картину Мунка из серии "Крик"Роман Абрамович купил на аукционе картину Мунка из серии "Крик"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российский миллиардер, владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович купил одну из четырёх картин серии "Крик" норвежского художника Эдварда Мунка. Полотно обошлось Абрамовичу в 120 миллионов долларов (около 8,2 миллиардов рублей).

Роман Абрамович купил картину инкогнито на аукционе Sotheby's. Торги проходили 2 мая в Нью-Йорке, стартовой ценой на "Крик" было назначено 50 миллионов долларов. На произведение искусства претендовали семь человек, но через 15 минут остался один - участвовавший в торгах по телефону.

Абрамович участвовал в торгах инкогнито по телефону Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Абрамович участвовал в торгах инкогнито по телефонуФото: GLOBAL LOOK PRESS

Отмечается, что заплаченные за картину Романом Абрамовичем 120 миллионов долларов пойдут на строительство нового музея, центра искусств и отеля в Норвегии.

Напомним, "Крик" - это серия полотен Эдварда Мунка. Он написал её между 1893 и 1910 годами. Все четыре картины представляют собой человека, кричащего на фоне красного неба. Со временем серия стала символом экспрессионизма и была признана одним из главных произведений искусства ХХ века.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что Роман Абрамович планирует купить самый дорогой особняк в Израиле - виллу площадью 2000 квадратных метров в городе Герцлия-Питуах в 15 километрах от Тель-Авива. Израильская газета Globes сообщила, что Абрамович купил виллу в январе. Сделка составила 65 миллионов долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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