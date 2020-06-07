Абрамович купил картину Мунка "Крик" за 120 миллионов долларов

Российский миллиардер, владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович купил одну из четырёх картин серии "Крик" норвежского художника Эдварда Мунка. Полотно обошлось Абрамовичу в 120 миллионов долларов (около 8,2 миллиардов рублей).

Роман Абрамович купил картину инкогнито на аукционе Sotheby's. Торги проходили 2 мая в Нью-Йорке, стартовой ценой на "Крик" было назначено 50 миллионов долларов. На произведение искусства претендовали семь человек, но через 15 минут остался один - участвовавший в торгах по телефону.

Абрамович участвовал в торгах инкогнито по телефонуФото: GLOBAL LOOK PRESS

Отмечается, что заплаченные за картину Романом Абрамовичем 120 миллионов долларов пойдут на строительство нового музея, центра искусств и отеля в Норвегии.

Напомним, "Крик" - это серия полотен Эдварда Мунка. Он написал её между 1893 и 1910 годами. Все четыре картины представляют собой человека, кричащего на фоне красного неба. Со временем серия стала символом экспрессионизма и была признана одним из главных произведений искусства ХХ века.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что Роман Абрамович планирует купить самый дорогой особняк в Израиле - виллу площадью 2000 квадратных метров в городе Герцлия-Питуах в 15 километрах от Тель-Авива. Израильская газета Globes сообщила, что Абрамович купил виллу в январе. Сделка составила 65 миллионов долларов.