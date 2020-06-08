2020-06-08T01:26:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в России на 8 июня 2020 года возросло до 5 859 человек

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в России на 8 июня 2020 года
Юлия КЕКОВА
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Важные новости о коронавирусеВажные новости о коронавирусеФото: Александр ГЛУЗ
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Число умерших из-за коронавируса в России на 8 июня 2020 года возросло до 5 859 человек. Жертвами болезни за последние сутки в разных регионах страны стали 134 пациента. Об том сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

С начала выявления заболевания в РФ общее число заражений достигло 467 673, за сутки врачи выявили коронавирус у 8 984 человек. Тем временем, наибольшее число инфицированных за весь период распространения covid-19 приходится на Москву. Там врачи определили более 195 тысяч положительных пациентов.

Ранее сайт kp.ru писал, что почему, по мнению врача Евгения Тимакова, детям опасно носить маски для взрослых. По его словам, детям до трех лет носить маску нельзя. Все дело в том, что в таком возрасте дыхательная система еще только формируется, дыхательные пути узкие, поэтому ношение обычной маски для взрослых может серьезно затруднить дыхание и даже привести к удушью.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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