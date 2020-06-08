2020-06-08T01:26:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в России на 8 июня 2020 года возросло до 226 731 человека

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в России на 8 июня 2020 года
Юлия КЕКОВА
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Важные новости о коронавирусеВажные новости о коронавирусеФото: Иван МАКЕЕВ
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Число выздоровевших от коронавируса в России на 8 июня 2020 года возросло до 226 731 человека. За минувшие сутки из больниц в разных регионах страны были выписаны более 5 тысяч пациентов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Всего с государстве с момента выявления covid-19 число зараженных достигло отметки в 467 тысяч, число больных в настоящее время составляет 235 083 пациента.

Ранее сайт kp.ru писал, что пик эпидемии в России уже пройден, в некоторых регионах приступили к поэтапному введенных ранее ограничений. Однако этот процесс, хоть и запущен, но происходит максимально аккуратно. Так, например в Москве разрешили прогулки, но сохранили масочный режим и самоизоляцию граждан.

К слову о ношении масок. Врач рассказал об опасности средств защиты. По мнению эксперта, малышам до трех лет носить маску для взрослых нельзя. Дело в том, что в таком возрасте дыхательная система у ребенка еще только формируется, а дыхательные пути узкие. Из-за этого может затрудниться дыхание и даже привести к удушью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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