2020-06-07T23:16:32+03:00
Спорт

Трусова официально стала "Ангелом Плющенко". Переход был наконец-то оформлен

Решение было принято федерацией фигурного катания Москвы
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Трусова теперь официально "Ангел Плющенко".Трусова теперь официально "Ангел Плющенко".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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7 июня было официально объявлено о том, что наконец-то совершился переход двух звездных фигуристок школы "Самбо-70" Александры Трусовой и Вероники Жилиной в академию двукратого олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Решение было принято на президиуме Федерации фигурного катания Москвы. Теперь двукратная чемпионка мира среди юниоров, которая уже находится на сборах в Кисловодске с командой Плющенко, сменила свое место тренировок.

Помимо этого, было совершено еще несколько переходов, которые были утверждены. И среди них есть немало фигуристов "Самбо-70". Алена Канышева будет теперь кататься за СШОР "Авангард Олимпиец", Георгий Куница уходит в Спортивный клуб фигурного катания Т.Москвиной. А вот Егор Рухин продолжит карьеру в ЦСКА. В "Самбо-70" же переходит официально дочка Этери Тутберидзе. Диана Дэвис будет выступать за эту спортшколу, хотя ранее были в "Авангард Олимпиец". Но по факту же Дэвис и Смолкин последний сезон тренировались и жили в США.

Кроме того, в академию Плющенко уходит из ЦСКА Софья Муравьева. Артур Дмитриев будет в СШОР "Воробьевы горы", Анна Фролова - в ЦСКА.

Напомним, что первая информация об уходе Александры Трусовой от Этери Тутберидзе появилась еще месяц назад. Однако поскольку тогда был еще фактически разгар карантинных ограничительных мер, то активного движения в этом вопросе пришлось ждать чуть подольше. И вот лишь после того, как Трусова уехала в Кисловодск, документы были подписаны. И Саша теперь - в команде у Евгения Плющенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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