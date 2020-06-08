Сергей Чемезов: мы создали «Точку будущего», чтобы помочь приемным детям жить полной жизнью

Его особенность в том, что здесь вместе учиться будут дети приемные и из родных семей. Проект реализуется по инициативе и на личные средства бизнесмена и мецената Альберта Авдоляна. Глава попечительского совета фонда «Новый дом», который ведет проект новой школы – Сергей Чемезов, уроженец Иркутской области, генеральный директор Госкорпорации Ростех. По их замыслу, общение детей с различной судьбой и из разных слоев общества поможет им состояться во взрослой жизни. В интервью «КП» Сергей Чемезов рассказал, как родилась идея строительства «Точки будущего», каким образом школа будет раскрывать потенциал детей и будут ли подобные школы открываться в других регионах.

«Такого в России еще никто не делал»

— Расскажите, как появилась идея построить школу для детей из таких разных семей? И почему выбрали для этого проекта Иркутск?

Иркутская область – мой родной дом. Я здесь родился и вырос. Это очень красивый и богатый край. Здесь удивительная природа и не менее удивительные люди. В последнее время регион пережил серьезные испытания – пожары, наводнения. Пострадали тысячи человек, многие остались без крова. Конечно же, мы, как и многие россияне, не остались в стороне – предприятия и сотрудники Ростеха, члены иркутского землячества собрали средства, на которые мы построили в Черемхово жилье – современные, комфортные дома - для 64 семей, пострадавших от наводнений.

Но есть комплексные проблемы, с которыми почти невозможно справиться подобным образом. Одна из них – дети, оставшиеся без попечения родителей. По их числу регион на первых местах в стране. У нас с бизнесменом Альбертом Авдоляном, который сам довольно много времени пожил в Иркутске, возникла идея, как ее решить. Мы объединили усилия и в начале планировали строительство современного детского дома, но потом идея углубилась и немного трансформировалась. Решили, что это будет образовательный комплекс, где учатся вместе дети из приемных семей и ребята, у которых есть родные родители.

Ученики смогут самостоятельно инициировать проекты, привлекать и одноклассников, и взрослых для их реализации. Фото: Пресс-служба ОК «Точка будущего»

— Чем совместное обучение приемных детей с обычными может помочь в решении этой проблемы?

Одна из задач нашего проекта – чтобы в обществе перестали совершать ошибку, разделяя детей на обычных и приемных. Все дети одинаковы. Вне зависимости от того, родные у них родители или нет. Дети с трудным прошлым должны ходить в школу, учить уроки, заниматься спортом, писать музыку, хулиганить на переменках – наравне со своими сверстниками из обычных семей.

В отличие от среднестатистической школы, у нас будет совершенно другой подход. Мы вместе с ведущими российскими экспертами разработали концепцию по полноценному встраиванию таких детей в школьный коллектив, а впоследствии и во взрослую жизнь. Можно с уверенностью сказать, такого в России еще никто не делал.

Мы в нашей школе хотим воспитать поколение, которое воспринимает сверстников с такой судьбой не как что-то далекое и чужое, как сейчас часто бывает. А наши выпускники, приемные дети, в свою очередь, изменят отношение к себе, почувствуют себя равными членами общества. Научатся жить полной жизнью.

— Изменят отношение к себе? Что вы имеете в виду?

Дети в интернатах хоть и преодолевают многие трудности, но в то же время живут в тепличных условиях. Воспитание в приемной семье лучше готовит их к взрослой жизни. Для нашего проекта мы отбирали семьи. Но оценивали не способности детей, а стремление приемных родителей дать им полноценное образование и развитие.

Проект не ставит задачу готовить исключительно отличников. Важно, чтобы наш выпускник смог проявить себя в любой сфере деятельности, которая ему понравится. И в этом смысле для нас неважно, кто он – физик, инженер, музыкант или, может быть, повар. Главное, что он нашел свое призвание. Неприспособленность к нормам и правилам общества – одна из главных проблем взрослеющих приемных детей. Ее мы и пытаемся решить с помощью технологии жизненного проектирования. Ученики «Точки будущего» смогут самостоятельно инициировать проекты, привлекать и одноклассников, и взрослых для их реализации. Научатся правильно реагировать на разные жизненные ситуации. В старших классах эти навыки помогут им правильно планировать свое будущее: выбрать профессию, определить свой дальнейший путь и ресурсы для достижения цели.

Уже в новом учебном году «Точка будущего» примет первых своих учеников. Фото: Пресс-служба ОК «Точка будущего»

«Мы искренне хотим помочь своей земле»

— Откуда уверенность, что проект станет успешным?

По-другому и быть не может, учитывая то, как серьезно мы подошли к этой задаче. Работая над проектом, мы привлекли лучших российских педагогов, психологов, специалистов из профильных организаций. Очень много сил было потрачено на разработку учебной программы. Не меньше труда ушло на проектирование самого здания образовательного комплекса, чтобы оно отвечало всем нашим задачам.

Но самое главное – мы верим в то, что у нас все получится. Я знаю умение Альберта доводить дела до конца – иначе у успешных бизнесменов не бывает.

— Здание «Точки будущего» действительно выглядит очень необычно и масштабно. Какая идея была вложена в проект комплекса? Можете отметить наиболее удачные, на ваш взгляд, архитектурные решения?

Правительство Иркутской области выделило нам участок в 20 гектаров, за это мы ему очень благодарны. Пространство позволило реализовать самые смелые планы проектировщиков. Есть много исследований, которые доказывают, что архитектура очень серьезно влияет на учебный процесс. Мы провели международный конкурс, на который подали заявки десятки архитектурных бюро, в итоге победила датская компания. И проект, на мой взгляд, получился действительно уникальным.

Мы стремились создать открытые, трансформируемые помещения. Здание имеет форму круга – в нем заложена идея объединяющего сообщества, а его центр становится узловой точкой. Главная концепция школы – это богатая образовательная среда с плавным переходом между внутренним и внешним пространствами. Школьная жизнь будет протекать не только в специально выделенных помещениях, но и в открытых зонах внутри и вокруг зданий.

На территории комплекса и за его пределами будет много деревьев, зелени. Большие окна во всех классах – еще одно из таких удачных решений. Максимум солнечного света и подобранные вместе с психологами цвета внутренней отделки помогут детям легче сконцентрироваться на учебе. Оснащены современным оборудованием научные лаборатории, спортзалы, кулинарные мастерские, театральная и музыкальная студии.

Наша отдельная гордость – бассейн и прекрасное футбольное поле, которое зимой будет превращаться в каток. Рядом расположены 10 коттеджей для 19 приемных семей. Семьи здесь, кстати, будут жить абсолютно бесплатно, им нужно будет только оплачивать коммунальные платежи.

— Удалось ли найти единомышленников среди педагогов Иркутска? Реализация уникального образовательного проекта потребует целой команды, какую цель вы перед ней поставили?

В школе будут не только преподаватели, в штате более ста специалистов. Среди них – психологи и тьюторы. Слово новое и модное, но на самом деле это тот же наставник, который увидит потенциал в каждом ребенке и поддержит его интересы. Кстати, наставничество давняя традиция российского образования. Для нас важно, что основную часть коллектива составили педагоги из Иркутской области. Они прошли серьезное обучение, вместе с разработчиками концепции жизненного проектирования подготовили свои собственные учебные программы. Можно сказать, что мы помогли им самим измениться, уйти от традиционного подхода в обучении отдельным предметам, изменить свое отношение к ученикам, увидеть в каждом из них личность, понять их потребности.

— Когда открываетесь?

Уже в новом учебном году «Точка будущего» примет первых своих учеников. Образовательный комплекс возвели ударными темпами, всего за два года. Сейчас педагоги готовят учебные классы к занятиям. Готовятся к переезду в новые дома приемные семьи. Вполне возможно, что приемные родители, которые будут жить здесь же в поселке у образовательного комплекса, в будущем примут в свои семьи еще больше детей.

— Связан ли как-то этот проект с вашей профессиональной деятельностью?

Для нас с Альбертом это личное дело, которое никак не пересекается с работой и бизнесом. Мы оба искренне хотим помочь своей земле. Месту, где мы росли. И очень здорово, если нашу идею подхватят и в других регионах. А мы в свою очередь готовы поделиться всеми разработками и опытом. Чтобы дети не только из Иркутской области могли расти в равных условиях. Я буду рад, если наш пример окажется заразительным.