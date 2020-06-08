2020-06-08T01:26:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в России на 8 июня 2020 достигло 468 039

Мы собрали последние новости о коронавирусе в России на 8 июня 2020 года
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468 039 россиян заболели коронавирусом468 039 россиян заболели коронавирусомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Число заболевших коронавирусом в России на 8 июня 2020 года достигло 468 039, увеличившись за минувшие сутки на 8 867. Об этом свидетельствуют данные региональных штабов, отслеживающих ситуацию с распространением COVID-19.

Наибольшее число пациентов с коронавирусом в Москве (195 017, +1956), Московской области (44 232, +754), Санкт-Петербурге (18 509, +340), Нижегородской (12 137, +317), Свердловской (7419, +240), Ростовской (6166, +201) областях, Республике Дагестан (5858, +115) и Красноярском крае (5301, +165). Более четырех тысяч заболевших еще в пяти регионах: Тульской (4620, +115), Калужской (4511, +80), Брянской (4364, +95), Рязанской (4013, +73) областях и в Краснодарском крае (4399, +87).

Число благополучно излечившихся от коронавируса за сутки выросло на 5366, до 227 095, что составляет почти половину от общего числа заболевших за время эпидемии. Всего жертвами COVID-19 стали 5 888 человек. По данным портала стопкорононавирус.рф, число проведенных тестирований на наличие инфекции превысило 12,7 миллионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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